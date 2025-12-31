Новый год как точка выбора: президент обратился к жителям Латвии

Ринкевич подчеркнул, что совместная работа и взаимная поддержка позволяют достигать большего, тогда как ненависть ослабляет общество. По его словам, безопасность государства начинается с отношения человека к себе и окружающим и с ежедневного личного выбора, включая заботу о собственной безопасности и безопасности других.