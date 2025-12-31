Новый год как точка выбора: президент обратился к жителям Латвии
Основой безопасности Латвии являются взаимное доверие, ответственность общества и ежедневный личный выбор каждого человека, подчеркнул в новогоднем выступлении президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Он отметил, что 2025 год принес как надежды, так и опасения, однако тем, кто верил и работал в сотрудничестве с другими, удалось достичь поставленных целей.
Президент выразил гордость достижениями уходящего года, упомянув, в частности, "поток, который увел дальше, чем ожидалось", проведение Праздника песни и танца детей и молодежи, а также успехи латвийских спортсменов.
Ринкевич подчеркнул, что совместная работа и взаимная поддержка позволяют достигать большего, тогда как ненависть ослабляет общество. По его словам, безопасность государства начинается с отношения человека к себе и окружающим и с ежедневного личного выбора, включая заботу о собственной безопасности и безопасности других.
Президент призвал жителей быть ответственными, не оставаться равнодушными и небольшими шагами укреплять взаимное доверие по всей Латвии и за ее пределами.
В завершение обращения Ринкевич выразил уверенность, что следующий год будет хорошим, если люди будут действовать добросовестно и ответственно, и пожелал жителям Латвии взаимного доверия и любви в 2026 году.