Советы хороши, но свои мозги надо включать: политолог раскритиковал подход власти к безопасности

Он подчеркнул, что пример Финляндии показывает, как государства должны сами выстраивать свою оборонную политику — с учетом собственной истории, опыта и ресурсов, а не просто следуя подсказкам со стороны. «Абсолютно нормально, что у финнов голова на плечах, и они сами ведут свою оборонную политику в отношении России. Я думаю, что если бы кто-то из нас приехал и начал их учить, они бы быстро сказали: занимайся своими делами у себя в стране. У финнов длинная история — они знают, как и что будут защищать. То же относится и к нам. Да, советы — это хорошо, но не надо так шуметь. Выслушали — и включили свои мозги, в том числе политики: посмотрели, какие есть ресурсы, как это оценить, кто за это отвечает, и только потом начинаем решать проблему последовательно, с самого начала», — пояснил политолог.