Советы хороши, но свои мозги надо включать: политолог раскритиковал подход власти к безопасности
Политолог Филипп Раевский заявил, что Латвии пора меньше «думать чужими головами» в вопросах национальных интересов и обороны.
Филипп Раевский, политолог и сооснователь агентства общественных отношений Mediju tilts, в эфире TV24 в программе «Клуб национальных интересов» критически оценил то, как в Латвии принимаются решения, затрагивающие национальные интересы. По его словам, в таких вопросах стране нужно чаще опираться на собственную оценку и меньше — на советы приглашенных экспертов.
«Когда речь идет о национальных интересах, нам надо больше думать своей головой, а не чужими. Приходит какой-то посторонний человек, посмотрел на карту и сказал: “Это надо убрать” — может, в этом и есть рациональное зерно. Но проблема в том, насколько некритично мы такие советы воспринимаем: сами не думаем о своих интересах и о последствиях, слишком легко подхватываем чужие быстро озвученные рекомендации», — отметил Раевский.
Он подчеркнул, что пример Финляндии показывает, как государства должны сами выстраивать свою оборонную политику — с учетом собственной истории, опыта и ресурсов, а не просто следуя подсказкам со стороны. «Абсолютно нормально, что у финнов голова на плечах, и они сами ведут свою оборонную политику в отношении России. Я думаю, что если бы кто-то из нас приехал и начал их учить, они бы быстро сказали: занимайся своими делами у себя в стране. У финнов длинная история — они знают, как и что будут защищать. То же относится и к нам. Да, советы — это хорошо, но не надо так шуметь. Выслушали — и включили свои мозги, в том числе политики: посмотрели, какие есть ресурсы, как это оценить, кто за это отвечает, и только потом начинаем решать проблему последовательно, с самого начала», — пояснил политолог.
Раевский добавил, что критическое мышление и самостоятельная оценка национальных интересов — необходимое условие для устойчивых решений, которые действительно соответствуют потребностям безопасности и стратегическим задачам Латвии.