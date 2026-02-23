Без пары зубов, но с золотом Олимпиады: улыбка хоккеиста сборной США Джека Хьюза стала интернет-хитом
Звезда клуба «Нью-Джерси Девилз» Джек Хьюз в воскресенье стал главной темой обсуждения в соцсетях после того, как в финале мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане–Кортина в овертайме забросил победную шайбу за сборную США в матче против Канады.
В третьем периоде Хьюз получил удар клюшкой по лицу от нападающего «Флорида Пантерз» и сборной Канады Сэма Беннетта. В результате он повредил несколько зубов, однако смог продолжить игру и получил огромную поддержку и внимание в соцсетях.
Jack Hughes is an Olympic gold medalist. 🥇 #MilanoCortina2026 #WinterOlympics pic.twitter.com/43VCWKdUat— NHL (@NHL) February 22, 2026
«Девилз» выбрали Хьюза под первым номером на драфте НХЛ 2019 года. Он — трёхкратный участник Матча звёзд НХЛ, а в трёх последних сезонах подряд набирал не менее 70 очков.
Травма пальца в этом сезоне ограничила Хьюза 36 матчами НХЛ, однако он успел восстановиться, чтобы представить сборную США в Милане.
Хьюз продемонстрировал огромный характер и решимость, преодолев травму пальца и выступая на высоком уровне в составе «Девилз», и то же самое он доказал в воскресенье — после удара клюшкой, который мог бы вывести иного игрока из строя.
Как уже сообщалось, благодаря победной шайбе Хьюза в овертайме финала олимпийского турнира мужская сборная США по хоккею завоевала золотые медали. В финале в Милане американцы обыграли Канаду со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
Сборная США стала олимпийским чемпионом в третий раз в истории, ранее выиграв золото в 1960 и 1980 годах. 46 лет назад это сделала команда, в составе которой преимущественно выступали любители.