В женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде победила американка Алиса Лю

Американская фигуристка Алиса Лю стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном фигурном катании.
После короткой программы Лю занимала 3-е место с 76.59 балла, но американка безошибочно выступила в произвольной программе (150.20) и набрала по сумме 226.79 балла. Таким образом, фигуристка из США выиграла золото Олимпиады в одиночном катании впервые с 2002 года, когда чемпионкой в Солт-Лейк Сити стала Сара Хьюз.
Серебро завоевала представительница Японии Каори Сакамото, которая по сумме двух программ набрала 224.90 балла. Бронзовым призером стала также японка Ами Накаи, которая по сумме двух программ набрала 219.16 балла.
Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место с суммой 214.53 балла. После короткой программы россиянка занимала пятое место, но откатала произвольную с падением с четверного тулупа и набрала 141.64 балла, чего оказалось недостаточно для борьбы за медали.
На седьмом месте фигуристка из Эстонии Нина Петрыкина с общим результатом 210,82. Меда Варякойте из Литвы не квалифицировалась в произвольную программу и осталась на на 27 месте из 29 участниц.
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортине-д'Ампеццо и завершатся в воскресенье 22 февраля.