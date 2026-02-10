За гранью возможного: Илья Малинин - человек, который вернул запрещенный элемент и изменил фигурное катание

Фирменные четверные прыжки Малинин исполнял с почти механической точностью, но кульминацией стало окончание программы. Сальто назад — элемент, запрещённый с 1976 года из-за экстремальной опасности, — он приземлил на самый кончик ботинка. По регламенту этот трюк вновь разрешён с 2024 года, однако не оценивается судьями и считается демонстрационным. Тем не менее Малинин стал первым фигуристом почти за 50 лет, кто легально исполнил сальто назад на Олимпийских играх. Это был жест не ради баллов, а ради истории.