За гранью возможного: Илья Малинин - человек, который вернул запрещенный элемент и изменил фигурное катание
фото: ddp/abaca press/ Vida Press
Илья Малинин — не просто чемпион. Он — символ нового фигурного катания, где границы постоянно смещаются, а риск становится искусством.
Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане подарили миру момент, который уже называют одним из самых знаковых в истории фигурного катания. Когда 21-летний Илья Малинин, лидер сборной США и главная звезда современного мужского одиночного катания, завершил своё выступление сальто назад — элементом, запрещённым почти полвека, — арена взорвалась.

Так Илья Малинин не просто выиграл олимпийское золото в командных соревнованиях. Он закрепил за собой статус спортсмена, который раздвигает границы возможного.

Момент, вошедший в историю

Командный турнир в Милане 8 февраля проходил в условиях колоссального напряжения: сборные США и Японии шли практически вровень. На Илью Малинина, лидера мирового рейтинга, легла максимальная ответственность. И он справился — показал прокат, в котором соединились высочайшая техника, скорость и хладнокровие.

Фирменные четверные прыжки Малинин исполнял с почти механической точностью, но кульминацией стало окончание программы. Сальто назад — элемент, запрещённый с 1976 года из-за экстремальной опасности, — он приземлил на самый кончик ботинка. По регламенту этот трюк вновь разрешён с 2024 года, однако не оценивается судьями и считается демонстрационным. Тем не менее Малинин стал первым фигуристом почти за 50 лет, кто легально исполнил сальто назад на Олимпийских играх. Это был жест не ради баллов, а ради истории.

фото: CHINE NOUVELLE/SIPA
(Малинин стал первым фигуристом почти за 50 лет, кто легально исполнил сальто назад на Олимпийских играх.

Джокович в шоке

На трибунах ледовой арены «Милано» находился Новак Джокович — 24-кратный победитель турниров Большого шлема. Его реакция стала отдельным событием. Фотография, на которой сербский теннисист стоит, прикрыв голову руками и не веря увиденному, мгновенно разлетелась по всему миру.

Позже Малинин признался, что был потрясён поддержкой легенды спорта:

«Я видел Джоковича на трибунах. Узнать, что он был настолько впечатлён, что схватился за голову, — невероятная честь. Для меня это момент, который случается раз в тысячу лет».

«Бог четверных прыжков»

Прозвище Quad God — «Бог четверных» — Малинин получил не случайно. Он — двукратный чемпион мира (2024, 2025), действующий лидер мирового рейтинга и единственный фигурист, который чисто исполнил все шесть видов четверных прыжков на официальных соревнованиях. Именно он первым в истории приземлил четверной аксель — элемент, который десятилетиями считался невозможным.

В произвольных программах Малинин регулярно исполняет до семи четверных прыжков, что ранее не удавалось никому. Его стиль — это сочетание безупречной физики, взрывной скорости и инженерной точности.

Лед - естественная среда с детства

Илья Малинин родился 2 декабря 2004 года в Фэрфаксе, штат Вирджиния, в семье фигуристов. Его родители — Татьяна Малинина и Роман Скорняков — в конце 1990-х представляли Узбекистан на Олимпийских играх 1998 и 2002 годов. Оба — воспитанники советской школы фигурного катания.

После завершения карьеры они переехали в США и стали тренерами. Лёд с детства был для Ильи естественной средой. Родители чётко разделяли роли: на катке — наставники, за его пределами — мама и папа. Эта модель работает до сих пор: именно они выводят Малинина на старты и ждут его за бортиком.

Илья свободно говорит на русском и английском, у него есть младшая сестра Елизавета, также фигуристка. Важную роль в семье сыграл и дед — Валерий Малинин, бывший советский спортсмен и тренер, живущий в Новосибирске.

Хотел стать футболистом

Регулярные тренировки начались в 2010 году. Поначалу Илья увлекался футболом, но именно сложные прыжки окончательно «затянули» его в фигурное катание. Уже в девять лет он отобрался на чемпионат США, а в 11 стал чемпионом страны среди юниоров.

На международной арене Малинин дебютировал в 2019 году, а настоящий прорыв случился в пандемийном сезоне 2020/21, когда он неожиданно занял пятое место на взрослом этапе Гран-при Skate America. В олимпийском сезоне-2021/22 он выиграл оба этапа юниорского Гран-при и стал серебряным призёром чемпионата США, уступив лишь Нэйтану Чену. Хотя в состав олимпийской команды-2022 он не попал, именно после тех Игр началась его эра.

Техническая революция

Осенью 2022 года Малинин впервые в истории чисто исполнил четверной аксель. В 2023-м он стал бронзовым призёром чемпионата мира, а затем выиграл два золота подряд — в Монреале (2024) и Бостоне (2025), исполняя программы с рекордным количеством ультра-си элементов.

Он — рекордсмен мира по баллам за произвольную программу и единственный фигурист, покоривший семь четверных прыжков в одном прокате.

Новая грань: артистизм и эксперименты

В олимпийском цикле 2025/26 Малинин сделал ставку не только на технику. Его короткая программа «Принц Персии» сочетает музыку из видеоигры и рэп, а произвольная стала личной исповедью спортсмена — с закадровым текстом, записанным его собственным голосом. Это первый подобный случай в истории соревнований.

Судьи отмечают рост его компонентных оценок: Малинин больше не просто «машина для прыжков», а полноценный артист.

За пределами льда

Илья не афиширует личную жизнь, но известно, что он очень близок с семьёй. Ранее СМИ писали о его отношениях с Анной Сретенски, дочерью бывшего советского фигуриста Генриха Сретенского. Помимо спорта, Малинин увлекается видеоиграми, музыкой, поп-культурой и по-прежнему интересуется футболом.

Олимпийские игрыФигурное катаниеСШАНовак ДжоковичУзбекистанОлимпийские игры-2026 в ИталииИлья Малинин

