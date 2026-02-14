Драматичный финал олимпийского турнира фигуристов-одиночников: фаворит Малинин остался без медали, латвиец Васильев - на 18-м месте
фото: ZUMAPRESS.com
Невероятный Илья Малин провалил произвольную программу и занял лишь 8-е место.
Драматичный финал олимпийского турнира фигуристов-одиночников: фаворит Малинин остался без медали, латвиец Васильев - на 18-м месте

13 февраля в Милане мужской турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх превратился в одну из самых громких сенсаций последних лет в этом виде спорта. Фаворит Илья Малинин допустил много ошибок и в итоге занял 8-е место.

Лидировавший после короткой программы 21-летний американец Илья Малинин считался главным фаворитом на золото, однако в произвольной программе допустил несколько серьёзных ошибок и падений. В итоге он показал лишь 15-й результат в произвольной, а по сумме двух программ с 264,49 балла опустился на восьмое место, оставшись без медали.

фото: ZUMAPRESS.com
Малинин 13 февраля потерпел поражение в произвольной программе на Олимпиаде в Италии.
Малинин 13 февраля потерпел поражение в произвольной программе на Олимпиаде в Италии.

Олимпийским чемпионом стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Перед произвольной программой он занимал пятое место, но блестяще откатал решающий прокат, исполнив пять четверных прыжков. В сумме Шайдоров набрал 291,58 балла и победил. Для Казахстана это второе золото в истории зимних Игр и первое с 1994 года, когда победу одержал лыжник Владимир Смирнов.

фото: ZUMAPRESS.com
Михаил Шайдоров (Казахстан) завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании на соревнованиях по фигурному катанию. Серебряную медаль завоевал японец Юма Кагияма, а бронзу получил его соотечественник Сюн Сато.
Михаил Шайдоров (Казахстан) завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании на соревнованиях по фигурному катанию. Серебряную медаль завоевал японец Юма Кагияма, а бронзу получил его соотечественник Сюн Сато.

Серебряную медаль завоевал японец Юма Кагияма (280,06 балла), чей прокат также не обошёлся без помарок, а бронзу получил его соотечественник Сюн Сато с результатом 274,90 балла.

фото: EPA/Scanpix
Латвийский фигурист Денис Васильев завершил соревнования на 18-м месте.
Латвийский фигурист Денис Васильев завершил соревнования на 18-м месте.

Латвийский фигурист Денис Васильев завершил соревнования на 18-м месте. После короткой программы он шёл 17-м, а в произвольной набрал 144,02 балла (18-й результат), что в сумме дало 226,46 балла. Ранее на двух Олимпиадах он финишировал 19-м и 13-м, а в Милане вновь оказался во второй десятке итогового протокола.

Для дебютанта Федора Кулиша Олимпиада завершилась уже после короткой программы — он занял предпоследнее, 28-е место и не прошёл в произвольную программу. 

