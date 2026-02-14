Драматичный финал олимпийского турнира фигуристов-одиночников: фаворит Малинин остался без медали, латвиец Васильев - на 18-м месте

Лидировавший после короткой программы 21-летний американец Илья Малинин считался главным фаворитом на золото, однако в произвольной программе допустил несколько серьёзных ошибок и падений. В итоге он показал лишь 15-й результат в произвольной, а по сумме двух программ с 264,49 балла опустился на восьмое место, оставшись без медали.