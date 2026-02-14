Драматичный финал олимпийского турнира фигуристов-одиночников: фаворит Малинин остался без медали, латвиец Васильев - на 18-м месте
13 февраля в Милане мужской турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх превратился в одну из самых громких сенсаций последних лет в этом виде спорта. Фаворит Илья Малинин допустил много ошибок и в итоге занял 8-е место.
Лидировавший после короткой программы 21-летний американец Илья Малинин считался главным фаворитом на золото, однако в произвольной программе допустил несколько серьёзных ошибок и падений. В итоге он показал лишь 15-й результат в произвольной, а по сумме двух программ с 264,49 балла опустился на восьмое место, оставшись без медали.
Олимпийским чемпионом стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Перед произвольной программой он занимал пятое место, но блестяще откатал решающий прокат, исполнив пять четверных прыжков. В сумме Шайдоров набрал 291,58 балла и победил. Для Казахстана это второе золото в истории зимних Игр и первое с 1994 года, когда победу одержал лыжник Владимир Смирнов.
Серебряную медаль завоевал японец Юма Кагияма (280,06 балла), чей прокат также не обошёлся без помарок, а бронзу получил его соотечественник Сюн Сато с результатом 274,90 балла.
Латвийский фигурист Денис Васильев завершил соревнования на 18-м месте. После короткой программы он шёл 17-м, а в произвольной набрал 144,02 балла (18-й результат), что в сумме дало 226,46 балла. Ранее на двух Олимпиадах он финишировал 19-м и 13-м, а в Милане вновь оказался во второй десятке итогового протокола.
Для дебютанта Федора Кулиша Олимпиада завершилась уже после короткой программы — он занял предпоследнее, 28-е место и не прошёл в произвольную программу.