Илья Малинин выиграл короткую программу на Олимпиаде-2026 в Италии
Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин стал лучшим в короткой программе мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Судьи оценили его прокат в 108.16 балла. Из прыжков Малинин чисто исполнили четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц – тройной тулуп.
Результаты:
1. Илья Малинин (США) – 108,16 балла.
2. Юма Кагияма (Япония) — 103,07.
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 102,55.
4. Даниэль Грассль (Италия) – 93,46.
5. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 92,94.
6. Ча Джун Хван (Южная Корея) – 92,72.
Латвийский фигурист Денис Васильев занял 17-е место и квалифицировался в произвольную программу Олимпийских игр.
Свои произвольные программы мужчины представят 13 февраля, тогда же и будут разыграны медали Олимпиады-2026.
Малинин родился в Фэрфаксе (штат Виргиния) в семье бывших российских фигуристов Романа Скорнякова (серебряный призер Азиатских игр) и Татьяны Малининой (победительница финала Гран-при, чемпионата четырех континентов; чемпионка и серебряный призер Азиатских игр). Пара поженилась в 2000 году. Оба спортсмена тренировались в Советском Союзе и России, в середине девяностых годов перешли под флаг Узбекистана, а затем переехали в США. Младшая сестра Ильи — Элли Беатрис — также занимается фигурным катанием.