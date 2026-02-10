Илья Малинин выиграл короткую программу на Олимпиаде-2026 в Италии

Малинин родился в Фэрфаксе (штат Виргиния) в семье бывших российских фигуристов Романа Скорнякова (серебряный призер Азиатских игр) и Татьяны Малининой (победительница финала Гран-при, чемпионата четырех континентов; чемпионка и серебряный призер Азиатских игр). Пара поженилась в 2000 году. Оба спортсмена тренировались в Советском Союзе и России, в середине девяностых годов перешли под флаг Узбекистана, а затем переехали в США. Младшая сестра Ильи — Элли Беатрис — также занимается фигурным катанием.