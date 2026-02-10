Выступление Васильева в короткой программе судьи оценили в 82,44 балла.
Латвийский фигурист Денис Васильев квалифицировался в произвольную программу Олимпийских игр
Латвийский фигурист Денис Васильев во вторник в Милане квалифицировался в произвольную программу олимпийских соревнований, тогда как у дебютанта Федора Кулиша шансы выступить также в пятницу остаются лишь теоретическими.
Выступление Васильева в короткой программе судьи оценили в 82,44 балла — на данный момент это дает ему 10-е место. В произвольную программу, которая пройдет в пятницу, выйдут 24 фигуриста с лучшими результатами.
Кулиш уже в начале своей программы попытался исполнить четверной прыжок, однако неудачно приземлился, что не позволило ему показать высокий результат. Сейчас он с 66,86 балла занимает предпоследнее, 16-е место.
Для Васильева это третьи Олимпийские игры: на двух предыдущих он занимал 19-е и 13-е места.