Двойная нагрузка перед чемпионатом: фигурист Кулиш учит не только четверные прыжки, но и госязык
Фигурист Федор Кулиш, недавно получивший латвийское гражданство, готовится к своему первому чемпионату Европы в составе сборной Латвии, совмещая интенсивные тренировки с изучением латышского языка.
Лучшие латвийские фигуристы готовятся к чемпионату Европы, который в середине января пройдет в Великобритании. Одним из участников станет недавно получивший латвийское гражданство украинец Федор Кулиш, который помимо тренировок продолжает изучать латышский язык с преподавателем, сообщает LSM+.
В конце года Кулиш участвует в тренировочном лагере в Риге, где тренируются 90 фигуристов из 12 стран. В отсутствие лидера латвийского фигурного катания Дениса Васильева Кулиш стал чемпионом Латвии, а его следующим важным стартом станет чемпионат Европы.
«Я хочу показать хороший результат. Каждый день много работаю над четверными прыжками», — рассказал Кулиш.
Представлять Латвию Кулиш начал осенью 2023 года, а латвийское гражданство получил в конце декабря 2025 года. Два раза в неделю Кулиш занимается индивидуально с преподавателем латышского языка, однако в разговоре с Латвийским телевидением он признался, что учеба дается нелегко.
Тренер Кулиша Ольга Ковалькова подчеркнула, что спортсмен упорно учит латышский язык, следя за новостями и слушая латвийскую музыку.
Бежавшему от войны в Украине 20-летнему фигуристу в изучении языка помогают и разговоры с другими спортсменами в раздевалках ледовых арен.
Ковалькова уверена в полной готовности Кулиша как к чемпионату Европы, так и к главному старту сезона — зимним Олимпийским играм, которые пройдут в феврале. В арсенале Федора есть все четверные прыжки, за исключением четверного тулупа, однако еще предстоит решить, какие элементы включить в программу для достижения максимально высокого результата, пояснила тренер.