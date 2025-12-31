Двойная нагрузка перед чемпионатом: фигурист Кулиш учит не только четверные прыжки, но и госязык

Ковалькова уверена в полной готовности Кулиша как к чемпионату Европы, так и к главному старту сезона — зимним Олимпийским играм, которые пройдут в феврале. В арсенале Федора есть все четверные прыжки, за исключением четверного тулупа, однако еще предстоит решить, какие элементы включить в программу для достижения максимально высокого результата, пояснила тренер.