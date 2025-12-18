Украинский фигурист Кулиш сможет представлять Латвию на Олимпийских играх - он получил гражданство
В четверг Сейм принял решение признать фигуриста Федора Кулиша гражданином Латвии, сохранив при этом возможность для него также сохранить украинское гражданство. Кулиш является кандидатом на участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
В начале этой недели комиссия Сейма по гражданству, миграции и общественной сплоченности подготовила законопроект, который предусматривал признание фигуриста Федора Кулиша гражданином Латвии с сохранением для него возможности также оставить гражданство Украины. Комиссия просила признать законопроект срочным, поскольку Кулиш является кандидатом на участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Кулиш родился в 2005 году в Киеве, но в Латвии живет с 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение на Украину. С 2023 года Кулиш представляет Латвию на международных соревнованиях, он также является чемпионом Латвии по фигурному катанию.
Представляя Латвию, Федор Кулиш занял 14-е место на чемпионате Европы 2025 года, 24-е место на чемпионате мира 2025 года, 1-е место на Volvo Open Cup 54th 2025, 7-е место на Sonja Henie Trophy 2025, 1-е место на Daugava Open Cup 2025, 4-е место на DenkovaStaviski Cup 2024, 29-е место на чемпионате Европы 2024 года, 25-е место на чемпионате мира среди юниоров 2024 года, 3-е место на этапе юниорского Кубка мира ISU Armenian Cup 2023 и 1-е место на Volvo Open Cup 50th 2023 в юниорской группе.
Завоеванное Кулишем 24-е место на чемпионате мира гарантировало Латвии вторую путевку на Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо в мужских соревнованиях. Еще одну путевку на Олимпиаду завоевал Денис Васильев, который занял 11-е место. Латвия является одной из всего пяти стран, которые на Олимпийские игры в этой категории заработали более одной путевки.
Поддержку получению гражданства для Федора Кулиша выражал Латвийский олимпийский комитет, отмечая, что он является талантливым спортсменом, который продемонстрировал значительные успехи и быстрый прогресс. «Решающая вклад Кулиша на чемпионате мира 2025 года обеспечил Латвии историческую возможность впервые принять участие в Олимпийских играх с двумя спортсменами в дисциплине мужского фигурного катания», — подчеркивал ЛОК, прогнозируя, что у него есть большой потенциал для достижения заметных результатов на международном уровне, в том числе на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
В свою очередь Латвийская ассоциация фигурного катания помимо спортивных результатов указывала, что Кулиш интегрируется в латвийское общество, изучает латышский язык, знакомится с латвийской культурой, традициями и образом жизни и на тренировках, соревнованиях и в повседневном общении демонстрирует уважение к Латвийскому государству, его людям и ценностям.
Комиссия оценила представленные документы и выслушала разъяснения Кулиша о будущих планах и мотивации стать гражданином Латвии. Кулиш связал свое будущее с Латвией, что подтвердил на заседании комиссии. Оценив всю полученную информацию, комиссия поддержала признание Кулиша гражданином Латвии специальным законом. На заседании комиссии Кулиш принес торжественную присягу на верность Латвийской Республике.