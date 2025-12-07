Украинец Кулиш становится чемпионом Латвии по фигурному катанию - поможет ли это получить гражданство без знания госязыка?
Латвийская федерация фигурного катания (LSA) сообщает, что в то время как ведущий латвийский фигурист Денис Васильев на этой неделе выступал в Хорватии, звание чемпиона Латвии по фигурному катанию завоевал Федор Кулиш.
Федор Кулиш стал чемпионом Латвии, набрав в сумме двух программ 180,57 балла. Второе место занял Кирилл Коркач с результатом 161,37 балла. В короткой программе лучший результат показал Коркач, а в произвольной — Кулиш. Среди женщин победу одержала Никола Фомченкова, набрав 143,15 балла. На втором месте оказалась Ксения Хеймане с результатом 120,76 балла, третьей стала Эмилия Озола с 102,14 балла.
В юниорском разряде золотую медаль завоевал Янис Знотиньш, набрав 180,51 балла. Вторым был Николай Кривошея с 167,71 балла, а третьим — Ратмир Бекишбаев с 132,10 балла. Среди юниорок первое место заняла Кира Барановска с результатом 168,41 балла, второе место у Паулы Белевичи с 137,37 балла, а третье — у Наташи Ермолицкой, набравшей 135,42 балла.
Ранее сообщалось, что Федор Кулиш, родившийся в Киеве, переехал в Латвию в 16-летнем возрасте вскоре после начала войны в Украине. Он представляет нашу страну на международных соревнованиях с сезона 2023/2024, но не может выступать на Олимпийских играх без гражданства.
Генеральный секретарь Латвийской федерации фигурного катания Анна Белевич подтвердила, что за три с половиной года жизни в Латвии спортсмену пока не удалось освоить язык на требуемом уровне. «Он учится — дважды в неделю занимается с преподавателем, а также посещает курсы почти каждый день. Он очень силен в фигурном катании, но не так силён в изучении языков», — сказала Белевич, добавив, что процесс обращения в Сейм уже запущен.
Генеральный секретарь Латвийского олимпийского комитета Райтис Кеселис пояснил в эфире LTV, что гражданство можно получить даже в день открытия Олимпиады, если процедура успеет завершиться. Если Кулиш не получит паспорт, вторую квоту для Латвии может занять Кирилл Коркач.
Зимние Олимпийские Игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования в мужском одиночном катании запланированы на 10 и 13 февраля.