Зеленский ответил, готов ли он встретиться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский четко заявил, готов ли он к встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Владимир Зеленский подтвердил, что готов встретиться с Путиным в любом формате, однако важно, чтобы действия и слова российского лидера совпадали. Об этом Зеленский заявил во время онлайн-пресс-брифинга, сообщает УНИАН.
Он отметил, что выглядит «немного странно», когда Путин говорит президенту США Дональду Трампу, что хочет закончить войну и что это его намерение, но при этом в медиа заявляет, что хочет и готов продолжать войну. «Он наносит по нам ракетные удары, открыто об этом говорит, радуется результатам уничтожения гражданской инфраструктуры, отдает какие-то приказы своим генералам — куда идти, что захватывать и так далее», — подчеркнул Зеленский.
По его словам, действия Путина не совпадают с якобы миролюбивой риторикой, которую он использует в разговорах с Трампом. «Я сказал президенту (Трампу), что, на мой взгляд, у них немного разный характер у всх этих месседжей... Но еще раз: как встречаться, в каком формате договариваться, нам – все равно. Мы готовы. Важно, чтобы действия и слова у лидера России совпадалии», — подчеркнул президент Украины.
Возможна ли встреча Путина и Зеленского
Fox News со ссылкой на источник сообщает, что встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским может стать шагом на пути к первому прямому телефонному разговору между Зеленским и Путиным более чем за пять лет.
По словам источника, именно возможность прямого телефонного разговора между Зеленским и Путиным рассматривается как ключевой поворотный момент в подготовке мирных переговоров. В то же время, по словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, речи о телефонном разговоре президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас не идет.
Ранее сообщалось, что в рождественском телеобращении к украинцам Зеленский сделал заявление, которое вызвало бурную реакцию в Москве: не называя имен, он намекнул, что в рождественскую ночь украинцы желают смерти одному конкретному человеку.