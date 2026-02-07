Гранулы раскупаются как гречка в кризис: шокирующее видео паники в магазине Риги

Однако не все готовы слушать производителей. В Риге на фоне холодной погоды разгорается настоящая топливная паника. В социальных сетях набирает популярность видео, снятое в одном из магазинов Depo на Ульманя гатве, где покупатели буквально сметают с полок мешки с древесными гранулами. Люди спешат загрузить в тележки сразу по несколько упаковок, опасаясь, что топлива на всех не хватит.