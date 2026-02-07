Гранулы раскупаются как гречка в кризис: шокирующее видео паники в магазине Риги
В Риге на фоне холодной погоды люди массово скупают топливо: в сети разошлось видео из магазина Depo, где мешки с гранулами исчезают с полок за минуты, вызывая разговоры о панике и дефиците.
Ранее сообщалось, что после резкого похолодания рынок гранул в Латвии столкнулся с ажиотажным спросом: магазины опустели, продажи выросли в несколько раз, а производители вынуждены успокаивать покупателей, напоминая о необходимости закупаться лишь на месяц вперед.
Однако не все готовы слушать производителей. В Риге на фоне холодной погоды разгорается настоящая топливная паника. В социальных сетях набирает популярность видео, снятое в одном из магазинов Depo на Ульманя гатве, где покупатели буквально сметают с полок мешки с древесными гранулами. Люди спешат загрузить в тележки сразу по несколько упаковок, опасаясь, что топлива на всех не хватит.
Причиной ажиотажа стал дефицит древесных гранул по всей Латвии. Многие жители боятся остаться без отопления в разгар холодов и предпочитают действовать на опережение, даже если это означает закупку топлива «про запас». В комментариях под видео пользователи сравнивают происходящее с хорошо знакомыми сценами из прошлых лет, когда во время кризисов в магазинах исчезали базовые товары - соль, гречка, туалетная бумага и спички.
Одни обвиняют самих покупателей в отсутствии планирования и считают, что топливо следовало приобретать заранее, еще летом, а другие подозревают, что нехватка может быть выгодна продавцам и используется как способ поднять цены.