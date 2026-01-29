Из-за морозов Латвию накрыл дефицит гранул и брикетов - что придумали производители

Общая мощность производства гранул в Латвии составляет около двух миллионов тонн в год, а потребление - около 250 000 тонн. Таким образом, производственная мощность почти в десять раз превышает потребление. Поэтому логично, что всё, что не потребляется на местном рынке, в конечном итоге отправляется на экспорт. "Гранульные заводы планируют производство заранее. Весной или летом заключаются договоры с торговцами на один-два года. Сейчас производство гранул работает на полную мощность, но их не хватает для местного потребления. Ни один розничный торговец не ожидал такой зимы. Торговцы не заключили договоры, поэтому им не гарантированы объемы. Если они хотят получить все 250 000 тонн местного потребления за один день, неделю или месяц, возникает напряжение", - говорит глава ассоциации LATbio Дидзис Палейс.