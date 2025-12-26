"Чтоб он сдох": в Кремле негодуют из-за рождественской речи Зеленского

Выступая в ночь на 25 декабря, Зеленский напомнил о древнем поверье, согласно которому в рождественскую ночь «раскрываются небеса» и загаданное желание может сбыться. По его словам, в этом году у украинцев есть одна общая мечта. «Сегодня у всех нас одна мечта. И желание мы загадываем одно на всех. "Щоби він сконав" [можно перевести как "Чтоб он скончался" или "Чтоб он сдох"], — может подумать каждый из нас. Но когда мы обращаемся к Богу, мы, конечно, просим шире. Мы просим мира для Украины», — сказал президент страны.