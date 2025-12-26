"Чтоб он сдох": в Кремле негодуют из-за рождественской речи Зеленского
В телеобращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, которое вызвало бурную реакцию в Москве: не называя имен, он намекнул, что в рождественскую ночь украинцы желают смерти одному конкретному человеку.
Выступая в ночь на 25 декабря, Зеленский напомнил о древнем поверье, согласно которому в рождественскую ночь «раскрываются небеса» и загаданное желание может сбыться. По его словам, в этом году у украинцев есть одна общая мечта. «Сегодня у всех нас одна мечта. И желание мы загадываем одно на всех. "Щоби він сконав" [можно перевести как "Чтоб он скончался" или "Чтоб он сдох"], — может подумать каждый из нас. Но когда мы обращаемся к Богу, мы, конечно, просим шире. Мы просим мира для Украины», — сказал президент страны.
Зеленский подчеркнул, что украинцы борются за мир, молятся о нем и считают, что заслужили его. Он также добавил, что люди хотят жить в гармонии, чтобы дети радовались празднику, подаркам и вере в добро и чудеса.
Отдельную часть обращения Зеленский посвятил российским атакам, которые, по его словам, продолжались и в канун Рождества. Он упомянул массированные обстрелы, применение дронов-камикадзе, баллистических ракет и ракет «Кинжал». «Так бьют безбожники. Так поступают те, кто не имеет абсолютно ничего общего с христианством и чем-либо человеческим», — заявил он, обвинив российскую армию в отсутствии моральных и религиозных принципов. В то же время, по словам Зеленского, РФ не способна «разбомбить украинское сердце, нашу веру друг в друга и это наше единство».
Merry Christmas! pic.twitter.com/okj9Yr1bFe— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2025
Хотя Зеленский напрямую не произнес имя Владимира Путина, его слова были восприняты в Кремле как прямой намек. Реакция последовала достаточно быстро. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания украинского лидера «некультурными и озлобленными», а самого Зеленского охарактеризовал как «похожего на малоадекватного человека». По словам Пескова, подобная риторика вызывает сомнения в способности президента Украины принимать взвешенные решения и двигаться в сторону политико-дипломатического урегулирования конфликта.