Итоги войны в 2025 году: Россия захватила 1% территорий Украины
В Кремле продолжают заявлять о том, что Россия уверенно побеждает Украину на поле боя. Тем не менее, в 2025 году россиянам удалось захватить всего 4400 квадратных километров украинской земли, что составляет менее 1% территории страны. Об этом пишет германское издание Bild.
Отмечается, что в 2025 году на войне в Украине погибли почти 100 000 российских военных. Анализ российского оппозиционного СМИ "Медиазона" показал, что только к середине года потери РФ достигли 48 000 человек, из которых 22 000 были известны по имени. Как сообщает СМИ, во второй половине года это число осталось почти неизменным.
В издании поделились, что 90% российских потерь в 2025 году являются результатом атак украинских FPV-дронов.
Более того, российский диктатор Владимир Путин далек от своей цели - полного захвата четырех областей Украины. В издании отметили, что Украина по-прежнему удерживает 5700 квадратных километров в Донецкой области, 5800 квадратных километров в Запорожской области и 6400 квадратных километров в Херсонской области.
Кроме того, российская экономика продолжает слабеть из-за инфляции и непомерно высоких процентных ставок. В издании подчеркнули, что причиной являются не только западные санкции, но и сотни украинских ударов по российским объектам критической инфраструктуры в нефтяной, газовой и энергетической отраслях.
В издании считают, что единственной надеждой Москвы на "быструю победу" в Украине является мирный план, разрабатываемый совместно с администрацией президента США Дональда Трампа. Журналисты уверены, что только так Путин может заставить украинские войска уйти из критически важных для него регионов.