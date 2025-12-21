Reuters: разведка США по-прежнему полагает, что Путин хочет захватить всю Украину и страны Балтии
Владимир Путин, несмотря на свои публичные заявления, по-прежнему стремится захватить всю Украину, а также европейские территории, которые ранее входили в состав СССР. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на шесть источников, знакомых с данными разведки США.
Последний доклад разведки США с такими выводами датируется концом сентября, заявил один из собеседников агентства. Эти оценки противоречат публичным заявлениям Дональда Трампа и его переговорщиков, утверждающих, что Путин заинтересован в завершении войны, а также словам самого российского лидера о том, что Москва не представляет угрозы для Европы.
По данным Reuters, выводы американской разведки во многом совпадают с мнением европейских спецслужб. «Разведданные всегда указывали на то, что Путину нужно больше. Европейцы в этом убеждены. Поляки — абсолютно убеждены. В странах Балтии считают, что они следующие [после Украины]», — заявил изданию член комитета Палаты представителей США по разведке Майк Куигли.
В Белом доме в ответ на просьбу о комментарии заявили, что команда Трампа «добилась огромного прогресса в вопросе прекращения войны», а сам президент ранее заявил, что мирное соглашение по Украине «как никогда близко».
Накануне во время «Прямой линии» Владимир Путин заявил, что «Россия наступает на территории всего фронта», а также вновь потребовал вывести украинские войска из четырех областей — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской, которые в Москве считают своими.
Политик также утверждает, что Россия не собирается нападать на западные страны, а заявления об этом «делаются [на Западе], исходя из внутриполитических соображений, <…> чтобы создать образ врага».
Ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что европейские страны должны быть готовы к нападению России уже в 2027 году, а в планах российского диктатора Владимира Путина — оккупация стран Балтии.