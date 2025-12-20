Глава разведки Украины: Россия готовится к оккупации стран Балтии в ближайшие годы

«На севере – только Северный Ледовитый океан и дальше по кругу – Америка. Не вариант, потому что будет больно. На востоке – Тихий океан и опять же Америка. Ответ тот же. На юге – Китай, будет вообще катастрофически – сухопутная граница, будут такие же условия, как вот у нас в войне с Российской Федерацией, только для них. Остается только запад, который в их понимании, извините за фразеологизм, "зажрался", "больной", "слабый" и "нерешительный"», — сказал Буданов.