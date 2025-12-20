Глава разведки Украины: Россия готовится к оккупации стран Балтии в ближайшие годы
фото: Volodymyr Tarasov/SIPA
Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия хочет оккупировать страны Балтии.
Глава разведки Украины: Россия готовится к оккупации стран Балтии в ближайшие годы

LETA / Otkrito.lv

Европейские страны должны быть готовы к нападению России уже в 2027 году, а в планах российского диктатора Владимира Путина — оккупация стран Балтии, заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Согласно базовому плану Россия должна была быть готова начать действия в 2030 году. Сейчас планы скорректированы, пересмотрены в сторону сокращения сроков — до 2027 года», — сказал Буданов в интервью изданию Lb.ua.

Буданов добавил, что основным направлением российской агрессии станут страны Балтии. Он пояснил, что причины кроются в концепции русского мира, поскольку для развития империи необходимо постоянное расширение своего влияния и территории, и это, по мнению России, единственное «безопасное» направление.

«На севере – только Северный Ледовитый океан и дальше по кругу – Америка. Не вариант, потому что будет больно. На востоке – Тихий океан и опять же Америка. Ответ тот же. На юге – Китай, будет вообще катастрофически – сухопутная граница, будут такие же условия, как вот у нас в войне с Российской Федерацией, только для них. Остается только запад, который в их понимании, извините за фразеологизм, "зажрался", "больной", "слабый" и "нерешительный"», — сказал Буданов.

По его информации, Россия планирует оккупировать страны Балтии, тогда как Польша рассматривается лишь как объект ударов, военной кампании без захвата.

