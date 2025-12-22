5 причин: WSJ назвал принципиальные препятствия, мешающие соглашению между Украиной и Россией
Переговоры между Украиной и Россией идут уже несколько недель, план, предложенный администращией Дональда Трампа неоднократно дорабатывали, но до финала — как до Луны. Издание The Wall Street Journal раскрыло, почему стороны буксуют на месте.
Дело не в мелочах — Москва и Киев категорически расходятся по пяти принципиальным вопросам, каждый из которых может похоронить любое соглашение.
1. Территориальный ультиматум
Москва требует, чтобы Украина вывела свои войска из Донецкой области. США давят на Киев, требуя выполнить это условие "ради быстрого мира".
Суть капкана: Россия использует переговоры как оружие — требует дипломатических уступок под угрозой военной силы, пытаясь "сломить оппонента". "Россия настаивает на нереалистичных требованиях, которые катастрофически нарушают международное право", — заявил советник президента Михаил Подоляк.
2. Запрет на НАТО
Путин требует конституционного отказа от вступления в Североатлантический альянс — то, что он называет "первопричиной конфликта". Зеленский категорически отверг это требование, назвав его попыткой лишить Украину права планировать собственное будущее. США уже дали понять, что не видят Украину в НАТО — но этого Москве мало.
3. Ограничение армии
Первая версия плана предлагала сократить украинскую армию до 600 тысяч человек. После протестов цифру подняли до 800 тысяч — текущей численности.
Почему это важно? Валерий Чалый, бывший посол Украины в США, объясняет: речь не о военной логике, а об ограничении суверенитета страны. "Мы сами определим, сколько нам нужно войск и какая у нас модель обороны", — заявил дипломат.
4. Статус русского языка
Москва требует восстановления русскоязычных СМИ и образования в Украине после войны.
Этот пункт вызывает особую тревогу — именно "защита русскоязычного населения" стала официальным предлогом для аннексии Крыма и вторжения на Донбасс в 2014 году.
«Во-первых, они хотят забрать у Украины все, что могут. Во-вторых, они хотят дестабилизировать страну. В-третьих, они хотят восстановить инструменты российского влияния. В-четвертых, это просто российская пропаганда», – сказал политолог Алексей Гарань.
5. Раздел атомной станции
США предлагают разделить контроль над Запорожской АЭС — крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Киев считает это абсурдом. План не содержит деталей о демилитаризации станции, финансировании ремонта, обеспечении водой и электричеством, создании безопасных условий для работников на оккупированной территории.
В апреле глава российского МИД Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS News подчеркнул, что Москва отвергает возможность передачи контроля над ЗАЭС украинской стороне или кому-либо еще.