Немецкий генерал рассказал, почему Россия усилила атаки на Украину

Россия не проявляет «никакого желания к миру». Напротив, атаки усиливаются, «очевидно, в надежде захватить больше территории, которая могла бы иметь значение на возможных переговорах», отметил генерал. Он подчеркнул, что в настоящее время России не удается «добиться значительных успехов», и главный вопрос сейчас заключается в том, хочет ли Москва вообще мира. Он признал, что украинцы больше всего хотят мира, но «не любой ценой», как этого требует Россия своими ультиматумами.