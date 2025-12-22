Немецкий генерал рассказал, почему Россия усилила атаки на Украину
Пока европейцы обсуждают гарантии безопасности для Украины, Россия, по всей видимости, усиливает свои удары по этой стране. Как в программе "Nachgefragt" заявил новый координатор военной помощи Украине от Германии Йоахим Кашке, у этих ударов есть конкретная цель.
Россия не проявляет «никакого желания к миру». Напротив, атаки усиливаются, «очевидно, в надежде захватить больше территории, которая могла бы иметь значение на возможных переговорах», отметил генерал. Он подчеркнул, что в настоящее время России не удается «добиться значительных успехов», и главный вопрос сейчас заключается в том, хочет ли Москва вообще мира. Он признал, что украинцы больше всего хотят мира, но «не любой ценой», как этого требует Россия своими ультиматумами.
Также он отметил, что «на фронте больше нет четкой линии — он превратился в зону смерти». Даже незначительные передвижения на линии фронта немедленно фиксируются украинскими дронами, которые уничтожают подразделения, поэтому Россия пытается адаптироваться, направляя в сторону городов небольшие группы, поскольку здания дают хотя бы минимальное укрытие. Кашке также призвал не переоценивать значение отдельных городов, таких как, например, Покровск: «Это всего лишь один город на фронте протяженностью 1200 километров, где продвижение вперед идет очень медленно — если вообще идет».
Генерал подчеркнул, что военное сотрудничество с Украиной дает ценные выводы для оборонных возможностей Германии. Оно позволяет перенимать инновации и понимать, как вооружение и военная техника работают в реальных боевых условиях.
Следует отметить, что в последнее время идут широкие дискуссии о гарантиях безопасности для Украины, чтобы сдержать государство-агрессора от потенциальных вторжений в будущем. В качестве одного из вариантов предлагается направить в Украину многонациональные миротворческие силы под руководством Европы при поддержке США. Задачей этих подразделений была бы защита воздушного пространства и морских территорий Украины, в том числе с проведением операций и на украинской территории.
США уже отвергли прямое участие в такой миссии, однако Трамп летом заявил, что США были бы готовы оказать союзникам поддержку с воздуха. Франция и Великобритания призывают действовать более активно, в то время как Германия колеблется. Между тем Россия категорически отвергла любое присутствие международных сил на территории Украины, которое могло бы способствовать обеспечению мира.