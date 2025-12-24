Зеленский назвал все 20 пунктов мирного плана, который сейчас обсуждают Украина, Россия и США
Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал все 20 пунктов мирного плана, который сейчас обсуждают Украина, Россия и США. Об этом сообщает РБК-Украина.
В текущей версии документа, по данным Киева, перечислено следующее:
1. Подтверждение суверенитета Украины.
2. Безоговорочное соглашение о ненападении между Россией и Украиной и создание механизма мониторинга на линии соприкосновения.
3. Украина получит прочные гарантии безопасности.
4. Численность ВСУ — на уровне 800 тысяч в мирное время.
5. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5 [договора НАТО о защите членов альянса].
6. Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах.
7. Украина станет членом ЕС в определенное конкретное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.
8. Прочный пакет глобального развития для Украины, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях.
9. Создание нескольких фондов для решения вопросов восстановления. Украина планирует привлечь 800 млрд долларов.
10. После заключения этого соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.
11. Безъядерный статус Украины.
12. По Запорожской АЭС компромисс пока не найден. Позиция США: совместное управление Украины, США и России. Позиция Украины: совместное управление Украины и США.
ЗАЭС и Каховская ГЭС должны быть демилитаризированы.
13. Украина и РФ обязуются внедрять образовательные программы в школах, во всем обществе, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устраняют расизм и предубеждения.
14. Территории. Компромисса пока нет. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения. РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения.
Позиция Украины — Предлагается либо остановка на текущей лини соприкосновения, либо вывод украинских войск из Донецкой области и создание там свободной экономической зоны.
15. После согласования будущих территориальных договоренностей как РФ, так и Украина обязуются не менять эти договоренности силой.
16. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности.
17. Для решения открытых вопросов будет создан гуманитарный комитет. Обмен военнопленными всех на всех, возвращение гражданских заложников, включая детей и политзаключенных.
18. Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения.
19. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира под председательством Трампа. За нарушение будут предусмотрены санкции.
20. После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.
Украина вынесет соглашение на ратификацию парламента и / или проведет референдум для одобрения. Соглашение вступит в силу после выполнения обеими сторонами своих обязательств. Гарантии безопасности Украине вступят в силу только при условии полной ратификации.
Издание также отмечает, что кроме самого мирного плана также существуют следующие документы:
1. Трехсторонний документ по гарантиям безопасности между Украиной, США и Европой.
2. Двусторонний документ о гарантиях между США и Украиной.
3. Документ по восстановлению экономического развития Украины, проработанный вместе с США.
Также стало известно, что, по оценкам Украины, общие потери войны с Россией составляют 800 млрд долларов. Украина надеется привлечь эти деньги через разные фонды для послевоенного восстановления. Привлечь 800 млрд долларов планируется за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств, взносов частного сектора. Зеленский отметил, что уже есть видение, откуда такие средства будут поступать.
В конце ноября издание Axios сообщило, что администрация Трампа создает план по прекращению войны в Украине. Документ тогда состоял из 28 пунктов и охватывал четыре направления: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.
В предложенных 28 пунктах говорилось, в частности, о сокращении украинской армии, передаче России территорий на Донбассе, отказе Украины от ряда стратегически важных видов вооружений, а также ограничение военной помощи США.
В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сократил «мирный план» США с 28 до 20 пунктов, убрав из него «откровенно не проукраинские» пункты. По его словам, власти не собираются отдавать территории России.