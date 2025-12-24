Зеленский назвал все 20 пунктов мирного плана, который сейчас обсуждают Украина, Россия и США

14. Территории. Компромисса пока нет. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения. РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения.