Глава МВД Козловскис категоричен: Латвия не будет принимать мигрантов по квотам ЕС. Откуда такая уверенность?

При этом Латвия продолжает участвовать в европейском механизме солидарности, но делает это в другой форме. «Мы участвуем теми мерами, которые предлагаем сами — это направление экспертов и материально-техническая помощь», — сказал министр. Он напомнил, что в рамках механизма существует три варианта участия: переселение людей, финансовый взнос или альтернативные меры поддержки. По его словам, Латвия выбрала именно третий вариант. «Мы четко определили, что будем участвовать именно этим третьим способом — направляя экспертов и оказывая материально-техническую помощь», — заявил министр. «Если мы участвуем альтернативными мерами, никто не может навязать нам первый вариант — переселение людей», — сказал Козловскис.