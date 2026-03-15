Глава МВД Козловскис категоричен: Латвия не будет принимать мигрантов по квотам ЕС. Откуда такая уверенность?
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в Европе вновь обсуждают возможную новую волну миграции. Глава МВД Латвии Рихард Козловскис заявил: страна не будет принимать беженцев по распределению между государствами ЕС.
«Мы не будем принимать. Никто не может нас заставить, и Европейская комиссия этого не требует. Это миф, что у нас есть какие-то квоты, по которым мы обязаны принимать людей», — заявил Козловскис в программе «Dienas personība» на TV24.
По его словам, Латвия уже давно четко обозначила свою позицию. «Мы давно ясно заявили, что Латвия не будет переселять беженцев из других государств-членов. Это полностью исключено», — подчеркнул министр. Козловскис также отметил, что подобное решение в принципе потребовало бы голосования в парламенте.
При этом Латвия продолжает участвовать в европейском механизме солидарности, но делает это в другой форме. «Мы участвуем теми мерами, которые предлагаем сами — это направление экспертов и материально-техническая помощь», — сказал министр. Он напомнил, что в рамках механизма существует три варианта участия: переселение людей, финансовый взнос или альтернативные меры поддержки. По его словам, Латвия выбрала именно третий вариант. «Мы четко определили, что будем участвовать именно этим третьим способом — направляя экспертов и оказывая материально-техническую помощь», — заявил министр. «Если мы участвуем альтернативными мерами, никто не может навязать нам первый вариант — переселение людей», — сказал Козловскис.
Министр также отметил, что многие страны ЕС уже столкнулись с серьезной нагрузкой из-за приема беженцев. В качестве примера он привел Польшу, которая приняла более миллиона украинских беженцев.