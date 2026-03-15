Сегодня 16:31
В Латвии насчитали 240 матерей-героинь с десятью и более детьми
В Латвии у одной женщины в прошлом году было зарегистрировано 16 детей — это самый высокий показатель в стране. При этом чаще всего у матерей в Латвии по двое детей, а женщин с десятью и более детьми, по данным Центрального статистического управления, всего 240.
Всего по состоянию на 1 января 2025 года в Латвии проживали 641 030 матерей с детьми независимо от возраста детей и их места жительства.
Больше всего женщин с двумя детьми — 281 422. Еще 241 573 женщины воспитывали одного ребенка, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Трое детей было у 86 541 матери, четверо — у 19 737, пятеро — у 7197 женщин, шесть детей было у 2472 матерей, семь — у 1071, восемь — у 518, а девять детей — у 259 женщин.
Десять и более детей было у 240 матерей, свидетельствуют данные за январь прошлого года. Из соображений конфиденциальности Центральное статистическое управление не приводит более подробного распределения по числу детей.