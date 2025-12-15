Лавров пригрозил еще двум европейским странам украинским сценарием: "И это касается всех соседей России"
Сергей Лавров в новом заявлении пригрозил Финляндии и Швеции, увязав их членство в НАТО с "угрозами по украинскому сценарию", пытаясь переложить ответственность за войну на альянс.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в заявлении в адрес Финляндии и Швеции дал понять, какие угрозы для них существуют, сообщает издание Ilta Sanomat, опубликовавшее слова главы МИД России. Министр напомнил о требованиях России к НАТО с 1997 года, когда Москва требовала от альянса не расширяться, не принимать Украину и не размещать военные подразделения за пределами стран, где они уже находятся.
«Это означает, что требования России касаются не только Украины, но и Финляндии и Швеции (новых членов НАТО в 2023 и 2024 годах), а также всех соседних с Россией государств, которые присоединились к НАТО после 1997 года», — предупредил главный российский дипломат.
В своем заявлении Лавров дал понять, что Украина не выполнила требования России, что привело к войне, а что будет с остальными странами — покажет время, возможен и украинский сценарий. Этим заявлением Сергей Лавров снова попытался переложить ответственность за войну в Украине на НАТО.