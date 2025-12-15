Лавров пригрозил еще двум европейским странам украинским сценарием: "И это касается всех соседей России"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в заявлении в адрес Финляндии и Швеции дал понять, какие угрозы для них существуют, сообщает издание Ilta Sanomat, опубликовавшее слова главы МИД России. Министр напомнил о требованиях России к НАТО с 1997 года, когда Москва требовала от альянса не расширяться, не принимать Украину и не размещать военные подразделения за пределами стран, где они уже находятся.