Украина впервые атаковала танкер "теневого флота" России в Средиземном море
Украина впервые атаковала танкер "теневого флота" России в нейтральных водах Средиземного моря. Об этом сообщают РБК-Украина, "Радио Свобода" и "Суспільне" со ссылкой на источник в СБУ. По их информации, операция была проведена на расстоянии более двух тысяч километров от территории Украины.
СМИ отмечают, что в момент атаки танкер Qendil, шедший под флагом Омана, был пустым. Таким образом, атака «не несла никакой угрозы для экологической ситуации в регионе». По их данным, корабль получил критические повреждения и не может использоваться по назначению.
«Россия использовала этот танкер для обхода санкций и зарабатывания денег, которые шли на войну против Украины. Поэтому с точки зрения международного права и законов и обычаев войны — это абсолютно законная цель для СБУ. Враг должен понимать, что Украина не остановится и будет бить его в любых точках мира, где бы он ни был», — заявили в украинской спецслужбе.
Судя по опубликованным кадрам, корабль атаковали воздушные беспилотники. Издание Bild пишет, что «к танкеру сначала приблизилось украинское судно, с которого спецподразделение СБУ “Альфа” запустило разведывательные и ударные дроны». В момент атаки судно находилось к юго-западу от Крита. Конечным пунктом его назначения значился порт Усть-Луга в Ленинградской области.