Плата за мост, которого нет: консервация опоры в Даугаве оценена в полмиллиона евро

В отчете представлена информация о сооружениях в зоне Рижского центрального вокзала, а также о предварительных затратах на консервацию участка у Рижского аэропорта — виадука от здания станции до зоны улицы Дзирниеку в направлении Марупе — и распределении финансирования на 2026–2027 годы. Одновременно EDzL продолжает работу над расчетами затрат на консервацию отдельных участков Рижского центрального вокзала и Рижского аэропорта. Эти расчеты будут уточнены в соответствии с требованиями министерства.