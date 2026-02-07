Плата за мост, которого нет: консервация опоры в Даугаве оценена в полмиллиона евро
Консервация незавершенных объектов Rail Baltica в Риге обойдется государству в сотни тысяч евро. Основные работы коснутся опор и пролетов через Даугаву, а вопрос ответственности уже вышел на политический уровень.
Долгосрочная консервация инженерных сооружении первого этапа железнодорожного моста Rail Baltica через Даугаву в настоящее время оценивается в 551 000 евро, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения Латвии. Министерство получило уточненный отчет национального реализатора проекта Rail Baltica в Латвии — SIA Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) — о работах по консервации незавершенных объектов проекта.
В отчете представлена информация о сооружениях в зоне Рижского центрального вокзала, а также о предварительных затратах на консервацию участка у Рижского аэропорта — виадука от здания станции до зоны улицы Дзирниеку в направлении Марупе — и распределении финансирования на 2026–2027 годы. Одновременно EDzL продолжает работу над расчетами затрат на консервацию отдельных участков Рижского центрального вокзала и Рижского аэропорта. Эти расчеты будут уточнены в соответствии с требованиями министерства.
В ближайшее время Министерство сообщения планирует подготовить информационный доклад о консервации незавершенных объектов проекта Rail Baltica и необходимом финансировании из государственного бюджета для рассмотрения в Кабинете министров.
Ранее министр сообщения Атис Швинка сообщал, что работы по реализации проекта консервации должны начаться уже в этом году. Консервация должна затронуть опоры и пролеты железнодорожного моста через Даугаву, опоры железнодорожной станции Рижского аэропорта в направлении Марупе, а также другие связанные с этими объектами элементы.
EDzL ранее указала, что в первом квартале 2025 года было завершено строительство путепровода над улицами Ластадияс и Краста. Это инженерное сооружение длиной 140 метров, одна из опор которого построена в Даугаве, а пролет проходит над рекой. При этом EDzL подчеркнула, что строительство моста через Даугаву не начиналось.
EDzL пояснила, что консервация требуется не для всего путепровода, а только для участка, где пролет проходит над второй опорой, то есть для так называемой открытой части пролета.
Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что за незавершенную опору должна быть определена ответственность и в настоящее время проводится расследование управления проектом. EDzL ранее заверила, что опора будет законсервирована уже в этом году. Между тем правление Союза зеленых и крестьян (ZZS) призвало премьер-министра и министра финансов Арвила Ашераденса инициировать дисциплинарное разбирательство для оценки ответственности и возможного ущерба, связанного с незавершенной опорой Rail Baltica в Даугаве.