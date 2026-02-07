"Я сначала подумала, что это цена за весь ящик": рижан ошеломили ценники на тюльпаны
Февральские тюльпаны в рижском магазине неожиданно стали темой для обсуждений: покупатели удивленно останавливаются у цветов и признаются, что к таким ценникам они были не готовы.
В одном из магазинов в Риге покупатели обратили внимание на ценник: тюльпаны из Нидерландов, 50 штук, «акция» — 24,99 евро (до скидки — около 29,99 евро). «Честно, шок», — призналась посетительница магазина в Риге. Удивление у людей вызывает не только сумма, но и сам факт, что это именно акционная цена.
«Если это по скидке, то сколько будет в обычные дни? Такое ощущение, что цветы становятся роскошью», — обсуждают люди в интернете. «Я сначала подумала, что это цена за весь ящик», «Я хотела взять для настроения, но настроение закончилось у полки», «Это не цветы подорожали — это мы отстали от реальности», - пишут комментаторы.
Но на самом деле для февраля такая цена объяснима. Тюльпаны, которые массово продаются зимой, как правило, выращиваются в тепличных условиях и требуют дополнительных затрат на поддержание температуры, освещение и логистику. Для поставщиков это не весенний сезон, когда цветы идут большими объемами, а более дорогой период, когда себестоимость выше.
Свою роль играет и происхождение товара. На ценнике указано, что тюльпаны привезены из Нидерландов — одного из крупнейших игроков на европейском цветочном рынке. Даже при отлаженной системе поставок конечная цена включает транспорт, упаковку, хранение и потери качества при доставке. «Пока довезли, пока сохранили свежесть — понятно, что бесплатно это не будет. Но все равно непривычно видеть такие цифры», — делится рижанка.
Дополнительный фактор — общий рост расходов в отрасли, который особенно заметен после скачков цен на энергию и удорожания рабочей силы в последние годы. Даже если резких изменений на этой неделе не происходило, рынок продолжает жить в новых ценовых реалиях: дороже обходятся удобрения, материалы, переработка, складирование, а также работа персонала на всех этапах — от выращивания до выкладки товара в магазине.
Наконец, февраль — это период повышенного спроса на цветы: День святого Валентина и приближение 8 Марта традиционно разогревают рынок. Магазины и поставщики заранее учитывают рост покупательской активности, а значит, дешевого весеннего тюльпана в феврале может просто не быть. «Я в прошлом году брала ближе к марту — было ощутимо дешевле. А сейчас как будто все заранее подняли», — отмечает другой комментатор.
В пересчете на один цветок нынешняя цена (около 0,50 евро за тюльпан) выглядит высокой, но по меркам 2026 года не является исключением для зимнего периода и импортного товара. Как правило, более низкие цены появляются ближе к началу весны, когда увеличиваются объемы поставок и предложение становится массовым.