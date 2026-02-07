"Я сначала подумала, что это цена за весь ящик": рижан ошеломили ценники на тюльпаны

Наконец, февраль — это период повышенного спроса на цветы: День святого Валентина и приближение 8 Марта традиционно разогревают рынок. Магазины и поставщики заранее учитывают рост покупательской активности, а значит, дешевого весеннего тюльпана в феврале может просто не быть. «Я в прошлом году брала ближе к марту — было ощутимо дешевле. А сейчас как будто все заранее подняли», — отмечает другой комментатор.