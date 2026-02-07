Легендарная латвийская паста "Скайдра" - переживший эпохи продукт, который не сдает позиций

Через пару лет производство «Скайдры» начало свое путешествие по Латвии. В выпуске мадонской газеты Stars от 11 марта 1969 года героиней дня стала жительница Марциены Александра Бранта — «человек с хорошими чертами характера». Она работала в фасовочном секторе Марциенского цеха Рижского химического завода Aerosols, где готовила для покупателей хозяйственную пасту «Скайдра»: «Этот вид продукции цех начал выпускать лишь в конце прошлого года. Хозяйственную пасту пока еще нельзя купить в каждом магазине, однако ее выпуск постоянно растет, вместе с этим увеличивается и популярность товара. Пасту можно использовать для чистки металлических, фарфоровых и фаянсовых предметов, и ее уже полюбили домохозяйки.

И вот эту пасту фасует Александра Бранта. За четыре года работы она успела поработать на нескольких фасовочных участках, освоила несколько профессий. И все она выполняла хорошо благодаря точности, аккуратности и усердию. Без этих качеств работа в фасовочном секторе немыслима. Александра Бранта — старательная и отзывчивая. Если случается, что кто-то из коллег заболевает или по другим причинам не может выйти на работу, она выполняет ее обязанности. Эти хорошие качества характера Александры Бранты не остались незамеченными. Ее портрет помещен на Доске почета цеха, а коллеги тепло отзываются о ее отзывчивости и профессиональном мастерстве».