Легендарная латвийская паста "Скайдра" - переживший эпохи продукт, который не сдает позиций
Одной из визитных карточек Латвии, выдержавших проверку многими десятилетиями, можно считать хозяйственную чистящую пасту "Скайдра", которую в настоящее время производит добельская компания Spodrībā. Уже со второй половины 60-х годов прошлого века ее выпускали разные латвийские предприятия, а истоки "Скайдры" находятся на Рижском химическом заводе Aerosols, а сегодня ее история продолжается в Добеле.
«Скайдра», конечно, не такой популярный латвийский сувенир, как Рижский черный бальзам и шпроты, но это столь же легендарный продукт, который до сих пор находится в производстве. Настолько популярный, что теперь его рецептуру украли несколько российских заводов и выпускают чистящую пасту, название которой на упаковке осталось тем же, что и у латвийского продукта. Насколько содержимое этих банок соответствует оригиналу, остается загадкой, но речь здесь идет о нашей собственной «Скайдре».
Из Риги в Марциену
В прессе самый ранний материал о начале истории «Скайдры» можно найти в статье газеты Rīgas Balss от 13 сентября 1967 года с довольно громким заголовком «Посуду чистит “Скайдра”»:
«Синтетическая хозяйственная паста “Скайдра”, являющаяся новинкой предприятия (завода Aerosols), представляет собой дезинфицирующее, чистящее средство, с помощью которого быстро и легко можно удалить пятна с металла, фарфора, фаянса, глины, глазурованных и эмалированных предметов». Сообщалось, что уже произведено 36 000 банок пасты и со временем обещали еще больше увеличить объемы производства.
Через пару лет производство «Скайдры» начало свое путешествие по Латвии. В выпуске мадонской газеты Stars от 11 марта 1969 года героиней дня стала жительница Марциены Александра Бранта — «человек с хорошими чертами характера». Она работала в фасовочном секторе Марциенского цеха Рижского химического завода Aerosols, где готовила для покупателей хозяйственную пасту «Скайдра»: «Этот вид продукции цех начал выпускать лишь в конце прошлого года. Хозяйственную пасту пока еще нельзя купить в каждом магазине, однако ее выпуск постоянно растет, вместе с этим увеличивается и популярность товара. Пасту можно использовать для чистки металлических, фарфоровых и фаянсовых предметов, и ее уже полюбили домохозяйки.
И вот эту пасту фасует Александра Бранта. За четыре года работы она успела поработать на нескольких фасовочных участках, освоила несколько профессий. И все она выполняла хорошо благодаря точности, аккуратности и усердию. Без этих качеств работа в фасовочном секторе немыслима. Александра Бранта — старательная и отзывчивая. Если случается, что кто-то из коллег заболевает или по другим причинам не может выйти на работу, она выполняет ее обязанности. Эти хорошие качества характера Александры Бранты не остались незамеченными. Ее портрет помещен на Доске почета цеха, а коллеги тепло отзываются о ее отзывчивости и профессиональном мастерстве».
Прошли годы, и «Скайдра» освежила даже не слишком яркую рекламу советского времени. 10 февраля 1976 года газета Padomju Jaunatne опубликовала изображение старательной домохозяйки со слоганом:
«Посуда и блестит и сверкает,
если на помощь приходит “СКАЙДРА”!»
Лихие девяностые: «Скайдра» на вес золота
Пришло время перемен и «лихих девяностых», под удар которых попала и «Скайдра». 17 июня 1992 года в газете Latvijas Jaunatne вышел почти некролог под заголовком «Куда исчезла “Скайдра”?»:
«Чистящее средство “Скайдра” производится в третьем цехе государственного предприятия Aerosols, который находится в Марциене Мадонского района. Это единственный в стране цех, выпускающий эту популярную пасту. Цех небольшой. Но в этом году объемы работ сократились еще наполовину: двухсменная работа превратилась в работу в одну смену.
Заместитель начальника цеха Валентина Вечеринска рассказала, что филиал по-прежнему производит пасту “Скайдра”. Продукция, разумеется, выпускается в меньшем объеме. Весной подорожали полиэтилен и пластмасса, поэтому цена пасты поднялась до 22 рублей. Базы отказались покупать “Скайдру” по такой цене, поэтому Марциенский цех сам ищет клиентов, разъезжая по районам и продавая товар. В последнее время интерес к пасте вновь вырос — ее закупали Салдус, Мадона, Лиепая, немного и Рига. “Скайдра” с торговой наценкой в магазинах стоит около 28 рублей».
В начале 1992 года «Скайдра» в буквальном смысле была на вес золота. Тогда на минимальную зарплату (670 рублей) можно было купить около 25 баночек «Скайдры», а сейчас на минимальную зарплату (780 евро) — почти 400 баночек.
Из Марциены в Добеле
После восстановления независимости Латвии производство «Скайдры» перешло к добельской компании Spodrība, которая сейчас продает свою продукцию (в том числе и «Скайдру») под брендом Seal. Поскольку в Латвии действует свободный рынок, чистящую пасту в упаковке 380 г в разных торговых сетях можно купить в довольно широком ценовом диапазоне — от 1,70 до 2,50 евро за единицу. Сегодня ее может позволить себе практически каждый.
О том, что «Скайдра» — продукт «с именем», свидетельствуют и некоторые публичные закупочные конкурсы, в которых различные организации, например Rīgas ūdens и Валмиерский драматический театр, еще совсем недавно — несколько лет назад — объявляли тендеры на закупку бытовой химии. В качестве предмета закупки там указывалась «чистящая паста “Скайдра”», с пометкой в скобках - «или аналог, или лучше».
Рецептура «Скайдры»
«Скайдра» — это абразивная (абразивные материалы — очень твердые материалы, используемые для обработки дерева, металла, стекла и других поверхностей), щелочная чистящая паста, предназначенная для мытья различных поверхностей — от посуды и кастрюль до сантехники, плитки, полов и других твердых поверхностей. Она помогает удалять жирные, пригоревшие и стойкие загрязнения и регулярно используется в быту и хозяйстве.
Паста содержит:
- мелкие абразивные частицы, помогающие механически удалять грязь;
- поверхностно-активные вещества — для растворения жира;
- щелочную среду — для дополнительного расщепления жиров;
- ароматические добавки — для более приятного использования.