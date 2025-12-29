Почему дорогая электроэнергия разгоняет цены на все подряд - от продуктов до услуг?
Инфляция в Латвии остается одной из самых высоких в Европейском союзе. По данным Eurostat, в ноябре средний уровень инфляции в ЕС составлял 2,5%, в еврозоне - 2,1%, тогда как в Латвии - 3,8%. Для жителей это не абстрактная статистика - это ежедневное ощущение, что теперь мы можем позволить себе меньше, и это находит отражение даже в том, сколько мы готовы потратить на зимние праздники, считает исполнительный директор Eurowind Артурс Томс Плешс.
Последствия мы видим уже сегодня. Цены на продукты и услуги растут быстрее зарплат, реальная покупательная способность снижается, семьи с детьми и пенсионеры живут в постоянном напряжении. По данным исследовательского бюро Norstat, каждый третий житель обеспокоен своим финансовым положением и инфляцией, а 27% населения в последние месяцы отложили или вовсе отказались от покупки крупной бытовой техники, мебели или электроники. Еще 22% экономили на бытовых товарах и еде, отказывая себе в привычных вещах.
Рикошетом задело и зимние праздники: в этом году каждый пятый житель (21%) планирует потратить меньше денег на подарки, чем годом ранее. Это тревожный сигнал не только для самих домохозяйств, но и для экономики в целом.
Часто можно услышать объяснение, что высокая инфляция - результат внешних факторов, но почему-то же в таких традиционно дорогих странах как Дания и Финляндия она ниже, чем в среднем по ЕС, и в два раза ниже, чем в Латвии. Правда в том, что проблема глубже. В Латвии сохраняется дорогая энергетика, а экономический рост в том числе благодаря этому остаётся слабым. В итоге производственные издержки растут быстрее, чем у соседей, компании теряют конкурентоспособность, а страна - инвестиционную привлекательность. В результате жители платят больше за тот же уровень жизни.
Энергия здесь играет ключевую роль. Высокая стоимость электроэнергии напрямую влияет на цены продуктов, услуг, логистики и производства. Там, где энергия дорога и нестабильна, инфляцию удержать крайне сложно. И наоборот - страны с доступными и предсказуемыми тарифами на электроэнергию легче сдерживают рост цен и создают условия для развития экономики.
Скандинавские страны - наглядный пример другого подхода. В Дании, Финляндии и Швеции инфляция заметно ниже, и одна из причин - активное развитие возобновляемой энергетики, прежде всего ветра и гидроэнергии. По данным Eurostat, в третьем квартале 2025 года почти половина всей электроэнергии в ЕС была произведена из возобновляемых источников. Например, в Дании этот показатель достигает почти 96%. "Внутри" этого сегмента ветряная энергия составляет 30%. Именно такие страны сегодня имеют более стабильные цены на энергию и меньшую зависимость от импортных и дорогих ресурсов.
Важно понимать: упор на производимую у нас же в стране энергию на базе возобновляемых ресурсов, в том числе на основе ветра - это инструмент борьбы с инфляцией. Чем выше доля дешёвой электроэнергии с низкими предельными затратами, тем реже цену на рынке диктуют газ и другие дорогие ресурсы. В результате снижаются издержки бизнеса, замедляется рост цен, а экономика получает пространство для роста.
Как пример - в 2024 году в Швеции ветер дал рекордные 40.8 TWh и за год составил около 25% всей генерации электроэнергии; в декабре ветер был крупнейшим источником энергии (35%). И хотя это не единственный фактор, разумеется, но не зря Швеция является одной из стран с наиболее низкими темпами роста инфляции.
Если мы хотим в новом году начать предпринимать вполне конкретные шаги в пользу сдерживания инфляции и развития экономического потенциала страна, нам следует пересмотреть подход к сфере энергетики, активно развивая местную выработку энергии на базе возобновляемых ресурсов.