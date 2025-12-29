Почему дорогая электроэнергия разгоняет цены на все подряд - от продуктов до услуг?

Часто можно услышать объяснение, что высокая инфляция - результат внешних факторов, но почему-то же в таких традиционно дорогих странах как Дания и Финляндия она ниже, чем в среднем по ЕС, и в два раза ниже, чем в Латвии. Правда в том, что проблема глубже. В Латвии сохраняется дорогая энергетика, а экономический рост в том числе благодаря этому остаётся слабым. В итоге производственные издержки растут быстрее, чем у соседей, компании теряют конкурентоспособность, а страна - инвестиционную привлекательность. В результате жители платят больше за тот же уровень жизни.