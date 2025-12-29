Переломный год: всю Латвию скоро заставят ветрогенераторами
С развитием ветропарков в Латвии вырос и интерес инвесторов к энергоемким проектам, которым требуется дешевая электроэнергия в больших объемах, рассказала исполнительный директор Ассоциации ветроэнергетики Латвии (Vēja enerģijas asociācija) Катрина Дука-Гулбе.
По ее словам, этот год для отрасли ветроэнергетики в Латвии был очень активным и значимым для развития. После многих лет, когда о ветропарках говорили в будущем времени, началось реальное строительство. До 2026 года начнут работу ветропарки общей мощностью около 278 мегаватт, или 44 турбины, а до 2030 года планируется достичь примерно 1200 мегаватт.
Это означает, что часть счетов за электроэнергию больше не будет зависеть от импорта, а потребители получат произведенную в Латвии более дешевую и надежную энергию, отметила Дука-Гулбе. В настоящее время ветроэнергия обеспечивает лишь 4% потребления электроэнергии в Латвии, тогда как в Литве этот показатель превышает 20%.
Она также сообщила, что в этом году начались исследования территорий для первого морского ветропарка «Элвинд». Если проект будет развиваться по плану, то к 2035 году у берегов Латвии будет работать ветропарк мощностью два гигаватта, что станет важным толчком для экономики страны.
Исполнительный директор Ассоциации ветроэнергетики Латвии подчеркнула, что параллельно с развитием ветропарков растет интерес инвесторов к энергоемким проектам, которым необходима дешевая электроэнергия в больших объемах. В качестве примера она привела планируемые заводы по производству зеленого аммиака и водорода в Лиепае и Вентспилсе, предусматривающие инвестиции в миллиарды евро и создание сотен новых рабочих мест.
По ее словам, без дешевой и зеленой энергии эти и другие проекты будут реализованы в других странах, а Латвия потеряет как доходы, так и возможности развития регионов.
