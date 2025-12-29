Переломный год: всю Латвию скоро заставят ветрогенераторами

По ее словам, этот год для отрасли ветроэнергетики в Латвии был очень активным и значимым для развития. После многих лет, когда о ветропарках говорили в будущем времени, началось реальное строительство. До 2026 года начнут работу ветропарки общей мощностью около 278 мегаватт, или 44 турбины, а до 2030 года планируется достичь примерно 1200 мегаватт.