Несмотря на все разъяснения, большинство жителей Латвии не поддерживает строительство в стране ветрогенераторов
Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Norstat Latvija, лишь 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков.
Самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Пририжье — 39 %, а также в Латгале — 33%. В Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе — 25%, в Земгале — только 22%.
Среди тех, кто «поддерживает» или «очень поддерживает» развитие этого вида энергетики, 36% составляют женщины и 34% — мужчины. В то же время отношение к ветряным паркам различается в разных возрастных группах. Самый высокий уровень поддержки наблюдается среди молодых жителей: в возрастной группе от 20 до 29 лет он составляет 39%, а среди респондентов в возрасте от 30 до 39 лет — 34%. В возрастной группе 40–49 лет поддержку выражают 26% опрошенных.
Среди респондентов с доходами от 1251 до 1500 евро развитие ветроэнергетики поддерживают 36%, а в группе с доходами 1501 евро и выше — уже 44%. Для сравнения: поддержку выражают лишь 21% опрошенных с доходами от 1001 до 1250 евро.
Отношение к этому вопросу меняется и в зависимости от вида занятости человека. Так, например, самый высокий уровень поддержки демонстрируют самозанятые (40%), руководители (33%), а также квалифицированные и неквалифицированные рабочие (по 36% в каждой группе). Существенно более низкая поддержка наблюдается среди работников сферы услуг — 18 %.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что несмотря на все новые ветряки, Латвия до сих пор не может полностью обеспечить себя электроэнергией.