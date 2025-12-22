Несмотря на все разъяснения, большинство жителей Латвии не поддерживает строительство в стране ветрогенераторов

Среди тех, кто «поддерживает» или «очень поддерживает» развитие этого вида энергетики, 36% составляют женщины и 34% — мужчины. В то же время отношение к ветряным паркам различается в разных возрастных группах. Самый высокий уровень поддержки наблюдается среди молодых жителей: в возрастной группе от 20 до 29 лет он составляет 39%, а среди респондентов в возрасте от 30 до 39 лет — 34%. В возрастной группе 40–49 лет поддержку выражают 26% опрошенных.