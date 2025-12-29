В каком случае из-за шумных соседей стоит звонить по номеру 112?
Зачастую в многоквартирных домах новогодняя ночь становится испытанием для отношений с соседями. Как отметить красиво и с размахом, сохранив уважение к окружающим? И что делать, если новогодний восторг за стеной превращается в невыносимый шум? На эти вопросы отвечают эксперты Рижской муниципальной полиции и Bonava Latvija.
Шум не запрещен, но границы существуют
Один из самых неприятных «побочных эффектов» праздников и вечеринок — громкий шум: музыка, смешанная с криками, смехом, разговорами и пением под любимые песни. Несмотря на то, что в канун Нового года многие собираются и празднуют до полуночи, по-прежнему действует право жителей на ночной покой с 23:00 до 7:00. Рижская муниципальная полиция напоминает: шум сам по себе не является прямо запрещенным действием, но это не значит, что можно игнорировать окружающих. Ответственность в законе предусмотрена косвенно — за нарушение общественного порядка, что подробно описано в Законе об административной ответственности за правонарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка.
В полиции также отмечают, что нарушение общественного порядка из-за шума — проблема не только праздничного периода, а актуальна круглый год. В 2024 году Рижская муниципальная полиция получила 460 заявлений о различных случаях шумового беспокойства — от громкой музыки и телевизора до детского топота у соседей. За нарушение общественного порядка в прошлом году было начато 644 административных процесса, а в этом году на данный момент — 489. При этом имеющаяся у полиции статистика не подтверждает, что именно в конце года и во время праздников таких случаев становится больше, хотя сами правоохранители отмечают: не все жители решают сообщать о шуме.
Предупредить о вечеринке заранее — маленький шаг с большим эффектом
Эксперты Bonava Latvija отмечают: нередко соседи предпочитают не обращаться в полицию, если громкая вечеринка проходит за стеной или поблизости. Одна из причин — люди заранее предупредили друг друга и договорились о том, как будут проходить празднования и какие неудобства они могут вызвать. Такой подход говорит о здоровых и уважительных отношениях между соседями, и повторить его несложно: достаточно заранее предупредить о планируемой вечеринке коротким сообщением в подъезде, запиской на доске объявлений или сообщением в домовом чате. Однако лучше всего работает личный разговор — люди гораздо терпимее, когда понимают, что их ожидает. Важно помнить и о том, что соблюдение тишины ночью — не формальность, а знак уважения к тем, кто хочет спать или встречает Новый год в более спокойном настроении.
Бывает и обратная ситуация: о вечеринке никто не предупреждал, но соседи сознательно не привлекают полицию, потому что понимают — канун Нового года особенный, а соседи останутся теми же и 1 января, и в феврале, и весь остальной год. Именно поэтому в праздники особенно важны взаимное уважение и умение думать наперед: в долгосрочной перспективе односторонние уступки заканчиваются и могут перерасти в затяжные конфликтные ситуации между жильцами дома. Поэтому стоит трезво оценивать серьезность ситуации и принимать обдуманное решение о дальнейших действиях, если они все-таки необходимы.
Если соседские праздники становятся проблемой
Если празднование Нового года у соседей становится слишком шумным, полиция в первую очередь призывает постучать в дверь и вежливо указать на ситуацию, попросив ее исправить. Опыт полиции показывает: нередко люди даже не осознают, что мешают окружающим, и проблему удается решить простым разговором.
Если разговор не помогает или по какой-то причине невозможен, во время шумной ситуации рекомендуется звонить по единому номеру 112.
Правоохранители приедут на место, проведут беседу и оценят, есть ли в действиях соседей признаки нарушения. Жители также могут обратиться в муниципальную полицию с коллективным заявлением. При этом важно учитывать: каждый случай рассматривается индивидуально, потому что мешающий шум может восприниматься субъективно, и решение о наказании принимается не всегда.