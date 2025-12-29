В каком случае из-за шумных соседей стоит звонить по номеру 112?

Эксперты Bonava Latvija отмечают: нередко соседи предпочитают не обращаться в полицию, если громкая вечеринка проходит за стеной или поблизости. Одна из причин — люди заранее предупредили друг друга и договорились о том, как будут проходить празднования и какие неудобства они могут вызвать. Такой подход говорит о здоровых и уважительных отношениях между соседями, и повторить его несложно: достаточно заранее предупредить о планируемой вечеринке коротким сообщением в подъезде, запиской на доске объявлений или сообщением в домовом чате. Однако лучше всего работает личный разговор — люди гораздо терпимее, когда понимают, что их ожидает. Важно помнить и о том, что соблюдение тишины ночью — не формальность, а знак уважения к тем, кто хочет спать или встречает Новый год в более спокойном настроении.