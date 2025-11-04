"Силен в фигурном катании, но не в изучении языков": перспективный спортсмен не может представлять Латвию на Олимпиаде
Фигурист и возможный участник Олимпиады Федор Кулиш пока не может получить латвийское гражданство, так как его знания государственного языка недостаточны, сообщает ноябрьский номер журнала Sporta Avīze.
20-летний Федор Кулиш в начале этого года занял 24-е место на чемпионате мира в США, заработав для Латвии вторую олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании на Игры в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Первую лицензию получил Денис Васильев, ставший 11-м. Таким образом, Латвия — одна из пяти стран, имеющих по два представителя в этой категории (США и Япония отправят по три, Франция и Италия — по два).
Кулиш, родившийся в Киеве, переехал в Латвию в 16-летнем возрасте вскоре после начала войны в Украине. Он представляет страну на международных соревнованиях с сезона 2023/2024, но не может выступать на Олимпийских играх без гражданства.
Генеральный секретарь Латвийской федерации фигурного катания Анна Белевич подтвердила, что за три с половиной года жизни в Латвии спортсмену пока не удалось освоить язык на требуемом уровне. «Он учится — дважды в неделю занимается с преподавателем, а также посещает курсы почти каждый день. Он очень силен в фигурном катании, но не так силён в изучении языков», — сказала Белевич, добавив, что процесс обращения в Сейм уже запущен. Заявление наконец поступило в парламент, но его рассмотрение начнётся не раньше следующей недели.
Генеральный секретарь Латвийского олимпийского комитета Райтис Кеселис пояснил в эфире LTV, что гражданство можно получить даже в день открытия Олимпиады, если процедура успеет завершиться. Если Кулиш не получит паспорт, вторую квоту для Латвии может занять Кирилл Коркач, который пока не выполнил минимальные технические требования для участия в играх, но находится близко к нужному уровню. В этом году он занял 38-е место из 41 участника на юниорском чемпионате мира.
Напомним, что в сентябре этого года Сейм предоставил гражданство 15-летнему таэквондисту Эдуарду Цибуле, также родившемуся в Киеве и переехавшему в Латвию после начала полномасштабной войны. Цибуля уже свободно владеет латышским языком и в прошлом году стал чемпионом Европы среди кадетов, представляя Латвию.
Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортине-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования по мужскому одиночному катанию запланированы на 10 и 13 февраля.