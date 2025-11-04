"Силен в фигурном катании, но не в изучении языков": перспективный спортсмен не может представлять Латвию на Олимпиаде

Генеральный секретарь Латвийской федерации фигурного катания Анна Белевич подтвердила, что за три с половиной года жизни в Латвии спортсмену пока не удалось освоить язык на требуемом уровне. «Он учится — дважды в неделю занимается с преподавателем, а также посещает курсы почти каждый день. Он очень силен в фигурном катании, но не так силён в изучении языков», — сказала Белевич, добавив, что процесс обращения в Сейм уже запущен. Заявление наконец поступило в парламент, но его рассмотрение начнётся не раньше следующей недели.