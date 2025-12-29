Акция действует для обладателей карточки клиента и до тех пор, пока товар есть в наличии.
В Латвии
Сегодня 18:46
Самые терпеливые латвийцы могут купить елку всего за... 1 цент!
Одни начинают продумывать украшения и покупки задолго до декабря, выбирая подарки и елку заранее. Другие же откладывают все до последнего момента, надеясь на удачу, выгодные предложения или просто действуя по настроению. И похоже, их время пришло!
Как показывает практика, терпение иногда приносит самые неожиданные бонусы. Например, сеть магазинов K SENUKAI предлагает жителям Латвии уникальную возможность - приобрести срезанную новогоднюю елку всего за 1 евроцент.
Согласно информации, размещенной в соцсетях, акция действует для обладателей карточки клиента и до тех пор, пока товар есть в наличии. Речь идет о срезанных елках, которые можно приобрести в магазинах K SENUKAI по символической цене.
Такое предложение особенно порадует тех, кто не спешил с покупкой главного новогоднего атрибута или решил украсить дом в самый последний момент. В результате самые терпеливые и удачливые покупатели могут встретить праздник с настоящей елкой, заплатив за нее всего один цент.