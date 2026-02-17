Легендарный латвийский вратарь Артур Ирбе готов вернуть золотые медали ЧМ, завоеванные в составе СССР
Латвийская легенда хоккея и бывший вратарь сборной СССР Артур Ирбе заявил о готовности вернуть золотые медали чемпионатов мира 1989 и 1990 годов, подчеркнув, что не хранит их с гордостью.
Бывший вратарь сборной СССР и ныне тренер голкиперов сборной Латвии Артур Ирбе, которому сейчас 59 лет, прокомментировал ситуацию на Олимпийских играх. По его словам, он не считает необходимым хранить эти награды, передает Iltalehti.
«Мне не нужно хранить эти медали. Я передам их, если вспомню, где они. Я не храню их с гордостью. Такое было время. У меня не было выбора играть где-то еще, и я не знал ничего лучше», — отметил он.
Ранее, в мае 2025 года, Ирбе заявлял, что не смог бы участвовать в Олимпийских играх 2026 года, если бы к турниру допустили сборную России. При этом он подчеркивал, что не намерен навязывать свою позицию другим членам латвийской команды.
Резонанс в России вызвали его слова о том, что помимо окончания военных действий Россия должна компенсировать нанесенный Украине ущерб. Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что ему жаль Ирбе, и предложил ему вернуть медали, выигранные под флагом СССР. В ответ Ирбе заявил, что готов официально передать награды при встрече на чемпионате мира. «Нет проблем. Мне не обязательно их хранить», — подчеркнул он.
Уроженец Риги, Ирбе стал двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР — в 1989 и 1990 годах, а на турнире 1990 года был признан лучшим вратарем. В разные годы он выступал за рижское «Динамо», а также за клубы НХЛ.