PVD: Латвия свободна от бешенства, но покупки животных в России и Беларуси могут это поставить под угрозу
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) призывает жителей Латвии не покупать собак, кошек и домашних хорьков в России и Беларуси, поскольку это небезопасно.
На прошлой неделе в Германии подтвердили бешенство у собаки, которую ввезли в Европейский союз из России через латвийский пункт пограничного контроля. У партии животных были все необходимые сопроводительные документы, включая тест на титр антител к бешенству, который должен подтверждать эффективность вакцинации.
PVD ранее обращалась в Европейскую комиссию с просьбой установить строгие ограничения на ввоз собак, кошек и домашних хорьков из России и Беларуси, поскольку контрольные службы ряда стран, включая Латвию, фиксировали случаи ввоза животных с поддельными сертификатами о вакцинации. Поэтому Европейская комиссия установила, что с осени 2024 года к документам необходимо прикладывать тест на титр антител к бешенству, который должен гарантировать, что животное действительно привито и вакцинация эффективна.
Бешенство — опасное и смертельное заболевание для животных и людей. У него длительный инкубационный период (до шести месяцев), в течение которого у животного еще нет клинических признаков, и оно выглядит здоровым. Поэтому при перемещении животных контрольные службы могут опираться только на сопроводительные документы, которые должны гарантировать безопасность. В данном случае животных ввезли в Германию в ноябре 2025 года, а признаки болезни и диагноз установили позже — в феврале 2026 года.
Ввоз потенциально инфицированных бешенством животных угрожает не только тем, кто их ввозит, но и здоровью других людей и животных.
Проверяя прослеживаемость, PVD убедилась, что ни одно животное из той же партии, которая направлялась в Германию, не осталось в Латвии. Одновременно установлены лица, контактировавшие с животными, в том числе сотрудники пограничного пункта PVD, проводившие контроль. О выявленном проинформирован также Центр профилактики и контроля заболеваний.
В Латвии последний случай бешенства среди диких животных фиксировался в 2010 году, а среди домашних — в 2012 году. Согласно Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/620 от 15 апреля 2021 года, Латвии присвоен статус страны, свободной от бешенства.
С учетом распространенности бешенства в соседних странах и опасений, что животные, ввезенные из третьих стран, могут быть не привиты, хотя документы якобы подтверждают обратное, PVD рекомендует регулярно вакцинировать домашних животных от бешенства и сообщать ветеринарному врачу или PVD о каждом подозрительном случае (изменение поведения и агрессия, слюнотечение, боязнь воды).