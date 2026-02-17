PVD: Латвия свободна от бешенства, но покупки животных в России и Беларуси могут это поставить под угрозу

Бешенство — опасное и смертельное заболевание для животных и людей. У него длительный инкубационный период (до шести месяцев), в течение которого у животного еще нет клинических признаков, и оно выглядит здоровым. Поэтому при перемещении животных контрольные службы могут опираться только на сопроводительные документы, которые должны гарантировать безопасность. В данном случае животных ввезли в Германию в ноябре 2025 года, а признаки болезни и диагноз установили позже — в феврале 2026 года.