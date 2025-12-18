Переехал в Ригу после аннексии Крыма: документалист Виталий Манский станет гражданином Латвии

Документалист отмечает, что переломным моментом для него и его жены Натальи Манской стал 2014 год, когда Россия аннексировала Крым и начала подготовку к захвату востока Украины. Им стало невозможно оставаться частью этого преступного государства. Супруги мгновенно приняли решение покинуть Россию. В марте 2014 года, получив вид на жительство в Латвии, они переехали в Ригу, рассказывает Манский, подчеркивая, что они никогда не жалели об этом решении.