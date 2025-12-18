Переехал в Ригу после аннексии Крыма: документалист Виталий Манский станет гражданином Латвии
Сейм в четверг решил за особые заслуги перед Латвией предоставить латвийское гражданство документалисту Виталию Манскому.
В заявлении в комиссию Сейма по гражданству, миграции и сплоченности общества Виталий Манский указал, что родился и вырос в Украине. После окончания школы с первой попытки поступил во Всероссийский государственный институт кинематографии в Москве. По окончании института был направлен работать в Ростовскую студию кинохроники, а затем приглашен на работу в Москву.
Документалист отмечает, что переломным моментом для него и его жены Натальи Манской стал 2014 год, когда Россия аннексировала Крым и начала подготовку к захвату востока Украины. Им стало невозможно оставаться частью этого преступного государства. Супруги мгновенно приняли решение покинуть Россию. В марте 2014 года, получив вид на жительство в Латвии, они переехали в Ригу, рассказывает Манский, подчеркивая, что они никогда не жалели об этом решении.
По словам Манского, прожив в Риге 11 лет, Латвия стала для него и жены домом. Они работают в основанной в Латвии студии Vertov, где при поддержке Латвийского киноцентра и международных партнеров были сняты семь фильмов, представлявших Латвию более чем на 250 кинофестивалях. Эти фильмы принесли Латвии более 50 наград.
Манский также отмечает, что в Риге вместе с латвийскими коллегами был основан Международный фестиваль документального кино Artdocfest/Riga, который стал одним из ключевых событий в мире, особенно для кинематографистов Балтии и Восточной Европы.
Виталий Манский указывает, что он и жена продолжают учить латышский язык и уже сдали экзамен уровня A2. Он добавляет, что помимо широких профессиональных связей в Латвии они приобрели много друзей в латвийском обществе. "Я верю, что, став полноправным гражданином Латвии, смогу внести еще больший вклад в культуру Латвии, тем самым способствуя узнаваемости латвийской культуры и государства в мире", - говорит документалист.
В письмах комиссии поддержку предоставлению Манскому латвийского гражданства выразили режиссер Виестурс Кайришс, председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука, композитор Карлис Аузанс, режиссер документального кино Иварс Селецкис.