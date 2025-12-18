Переехал в Ригу после аннексии Крыма: документалист Виталий Манский станет гражданином Латвии
фото: ddp/CTK / Vida Press
Документалист Виталий Манский станет гражданином Латвии.
В Латвии

Переехал в Ригу после аннексии Крыма: документалист Виталий Манский станет гражданином Латвии

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Сейм в четверг решил за особые заслуги перед Латвией предоставить латвийское гражданство документалисту Виталию Манскому.

В заявлении в комиссию Сейма по гражданству, миграции и сплоченности общества Виталий Манский указал, что родился и вырос в Украине. После окончания школы с первой попытки поступил во Всероссийский государственный институт кинематографии в Москве. По окончании института был направлен работать в Ростовскую студию кинохроники, а затем приглашен на работу в Москву.

Документалист отмечает, что переломным моментом для него и его жены Натальи Манской стал 2014 год, когда Россия аннексировала Крым и начала подготовку к захвату востока Украины. Им стало невозможно оставаться частью этого преступного государства. Супруги мгновенно приняли решение покинуть Россию. В марте 2014 года, получив вид на жительство в Латвии, они переехали в Ригу, рассказывает Манский, подчеркивая, что они никогда не жалели об этом решении.

По словам Манского, прожив в Риге 11 лет, Латвия стала для него и жены домом. Они работают в основанной в Латвии студии Vertov, где при поддержке Латвийского киноцентра и международных партнеров были сняты семь фильмов, представлявших Латвию более чем на 250 кинофестивалях. Эти фильмы принесли Латвии более 50 наград.

Манский также отмечает, что в Риге вместе с латвийскими коллегами был основан Международный фестиваль документального кино Artdocfest/Riga, который стал одним из ключевых событий в мире, особенно для кинематографистов Балтии и Восточной Европы.

Виталий Манский указывает, что он и жена продолжают учить латышский язык и уже сдали экзамен уровня A2. Он добавляет, что помимо широких профессиональных связей в Латвии они приобрели много друзей в латвийском обществе. "Я верю, что, став полноправным гражданином Латвии, смогу внести еще больший вклад в культуру Латвии, тем самым способствуя узнаваемости латвийской культуры и государства в мире", - говорит документалист.

В письмах комиссии поддержку предоставлению Манскому латвийского гражданства выразили режиссер Виестурс Кайришс, председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука, композитор Карлис Аузанс, режиссер документального кино Иварс Селецкис.

Темы

ЛатвияСеймРоссияКрымИнна ШтейнбукаВиталий МанскийВид на жительство

Другие сейчас читают