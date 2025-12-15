Фигурист из Украины Федор Кулиш получит гражданство Латвии ради Зимних Олимпийских игр

Поддержку получению гражданства для Федора Кулиша выражает Латвийский олимпийский комитет, отмечая, что он является талантливым спортсменом, который продемонстрировал значительные успехи и быстрый прогресс. «Решающая вклад Кулиша на чемпионате мира 2025 года обеспечил Латвии историческую возможность впервые принять участие в Олимпийских играх с двумя спортсменами в дисциплине мужского фигурного катания», — подчеркивает ЛОК, прогнозируя, что у него есть большой потенциал для достижения заметных результатов на международном уровне, в том числе на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.