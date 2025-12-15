Фигурист из Украины Федор Кулиш получит гражданство Латвии ради Зимних Олимпийских игр
Сейм Латвии готовит срочный законопроект о предоставлении гражданства фигуристу Федору Кулишу, чьи успехи обеспечили стране историческую возможность впервые выставить двух спортсменов в мужском катании на Олимпиаде‑2026.
Комиссия Сейма по гражданству, миграции и общественной сплоченности подготовила законопроект, который предусматривает признание фигуриста Федора Кулиша гражданином Латвии с сохранением для него возможности также оставить гражданство Украины. Комиссия просит признать законопроект срочным. Кулиш является кандидатом на участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Кулиш родился в 2005 году в Киеве, но в Латвии живет с 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение на Украину. С 2023 года Кулиш представляет Латвию на международных соревнованиях, он также является чемпионом Латвии по фигурному катанию.
Представляя Латвию, Кулиш занял 14-е место на чемпионате Европы 2025 года, 24-е место на чемпионате мира 2025 года, 1-е место на Volvo Open Cup 54th 2025, 7-е место на Sonja Henie Trophy 2025, 1-е место на Daugava Open Cup 2025, 4-е место на DenkovaStaviski Cup 2024, 29-е место на чемпионате Европы 2024 года, 25-е место на чемпионате мира среди юниоров 2024 года, 3-е место на этапе юниорского Кубка мира ISU Armenian Cup 2023 и 1-е место на Volvo Open Cup 50th 2023 в юниорской группе.
Завоеванное Кулишем 24-е место на чемпионате мира гарантировало Латвии вторую путевку на Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо в мужских соревнованиях. Еще одну путевку на Олимпиаду завоевал Денис Васильев, который занял 11-е место. Латвия является одной из всего пяти стран, которые на Олимпийские игры в этой категории заработали более одной путевки.
Поддержку получению гражданства для Федора Кулиша выражает Латвийский олимпийский комитет, отмечая, что он является талантливым спортсменом, который продемонстрировал значительные успехи и быстрый прогресс. «Решающая вклад Кулиша на чемпионате мира 2025 года обеспечил Латвии историческую возможность впервые принять участие в Олимпийских играх с двумя спортсменами в дисциплине мужского фигурного катания», — подчеркивает ЛОК, прогнозируя, что у него есть большой потенциал для достижения заметных результатов на международном уровне, в том числе на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
В свою очередь Латвийская ассоциация фигурного катания помимо спортивных результатов указывает, что Кулиш интегрируется в латвийское общество, изучает латышский язык, знакомится с латвийской культурой, традициями и образом жизни и на тренировках, соревнованиях и в повседневном общении демонстрирует уважение к Латвийскому государству, его людям и ценностям.
Комиссия потребовала от Управления по делам гражданства и миграции провести проверку соответствия Кулиша условиям Закона о гражданстве и получила подтверждение, что в распоряжении ответственных латвийских учреждений нет информации о том, что в отношении него могли бы применяться какие-либо ограничения, упомянутые в 11-й статье Закона о гражданстве.
Одновременно Управление подчеркнуло, что в порядке натурализации он в настоящее время получить гражданство не может.
Комиссия оценила представленные документы и выслушала разъяснения Кулиша о будущих планах и мотивации стать гражданином Латвии. Кулиш связал свое будущее с Латвией, что подтвердил на заседании комиссии. Оценив всю полученную информацию, комиссия поддержала признание Кулиша гражданином Латвии специальным законом. На заседании комиссии Кулиш принес торжественную присягу на верность Латвийской Республике.
Таким образом, учитывая выдающиеся спортивные достижения Кулиша, представляющего Латвию на международных соревнованиях, а также его вклад в повышение узнаваемости образа Латвии в мире, комиссия подготовила законопроект о признании его гражданином Латвии.