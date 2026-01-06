Бабушка была права! Врачи предупреждают о серьезных последствиях прогулок зимой без шапки
Многие люди по разным причинам пренебрегают головным убором в холодное время года. Кто-то не хочет портить прическу, кому-то не нравится, как шапка смотрится, а кто-то просто считает это немодным. Однако медики настоятельно предупреждают: прогулки без шапки зимой могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем.
О том, какие опасности подстерегают любителей холодных прогулок с непокрытой головой, рассказал врач-офтальмолог Иван Зарубин. По словам медика, переохлаждение головы ослабляет защитные свойства организма, создавая возможность для проникновения инфекций и развития воспалительных заболеваний. Прогулка без головного убора может привести к спазму сосудов головы и шеи. У чувствительных людей это провоцирует головные боли, головокружение или повышение артериального давления.
Длительное пребывание на холоде без головного убора (более 10 минут) вызывает спазм сосудов, питающих волосяные луковицы. В результате нарушается питание волосяных фолликулов, и волосы со временем становятся тонкими, ломкими и тусклыми.
Недостаточная защита ушных раковин и их переохлаждение повышают риск развития наружного или среднего отита, предупредил специалист. Хотя локальное переохлаждение само по себе не вызывает отит, оно снижает местный иммунитет, делая организм более восприимчивым к вирусам и бактериям. Отит — это воспалительный процесс в различных отделах уха, который может сопровождаться сильной болью, повышением температуры и нарушением слуха. От 20 до 70% респираторных инфекций осложняются развитием среднего отита, особенно у детей из-за анатомических особенностей строения уха.
При своевременном лечении отит проходит за 5-10 дней, однако без адекватной терапии может перейти в хроническую форму и стать причиной тугоухости и даже опасных воспалительных процессов в головном мозге.
Врачи предупреждают и о других последствиях хождения без шапки:
Охлаждение головы может привести к рефлекторному спазму сосудов внутренних органов и спровоцировать приступ стенокардии или астмы. Переохлаждение головы также может спровоцировать невралгию лицевого и тройничного нервов.
Существует распространенное заблуждение о том, что после прогулки без шапки можно заболеть менингитом. Однако менингит вызывают вирусы и бактерии, и наличие или отсутствие головного убора не влияет на риск заражения напрямую. В то же время переохлаждение может спровоцировать простуду, синусит или отит, которые в редких случаях могут осложниться менингитом. Врачи также отмечают риск заражения стрептококком группы А, который является возбудителем скарлатины, ангины и гломерулонефрита — серьезного заболевания почек.
При какой температуре необходимо надевать шапку
Самая низкая температура, при которой можно ходить без шапки — это минус 5°C, причем только в сухую безветренную погоду. Если идет снег, дождь или дует ветер, шапку необходимо надевать даже при плюсовой температуре.
Особенно важно защищать голову детям, поскольку они теряют больше тепла через голову из-за особенностей пропорций тела по сравнению со взрослыми.