Бабушка была права! Врачи предупреждают о серьезных последствиях прогулок зимой без шапки

Существует распространенное заблуждение о том, что после прогулки без шапки можно заболеть менингитом. Однако менингит вызывают вирусы и бактерии, и наличие или отсутствие головного убора не влияет на риск заражения напрямую. В то же время переохлаждение может спровоцировать простуду, синусит или отит, которые в редких случаях могут осложниться менингитом. Врачи также отмечают риск заражения стрептококком группы А, который является возбудителем скарлатины, ангины и гломерулонефрита — серьезного заболевания почек.