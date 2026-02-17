Сборная Латвии по хоккею проиграла шведам и закончила выступление на Олимпийских играх
Сборная Латвии по хоккею в матче первого раунда плей-офф Олимпийских игр проиграла Швеции со счетом 1:5.
С первых минут шведские хоккеисты нанесли множество бросков по воротам, однако благодаря игре латвийской команды в обороне лишь немногие из них дошли до Элвиса Мерзликина.
В середине периода после наброса по воротам Адриан Кемпе коньком переправил шайбу в сетку и открыл счет — 1:0 в пользу Швеции. Спустя 41 секунду Габриэль Ландеског остался без опеки перед воротами и увеличил преимущество соперников. В конце периода после нарушения со стороны шведов латвийцы получили первую возможность сыграть в большинстве, однако реализовать ее не удалось.
Удаление Альберта Шмита позволило соперникам играть в большинстве на стыке периодов. Третью шайбу шведы забросили на восьмой минуте второго периода, когда Эрик Карлссон диагональной передачей к углу ворот нашел Филипа Форсберга, и латвийцы не смогли помешать его броску.
В середине периода Теодор Блюгерс выиграл шайбу и отдал передачу Альберту Шмиту, который бросил по воротам, а Тралмакс подправил полет шайбы — 1:3. Во второй половине периода латвийские хоккеисты активнее угрожали воротам соперника, особенно в те минуты, когда играли в большинстве.
Третий период начался с атак шведской команды и довольно быстро она добилась успеха. Счет стал 4:1 в пользу шведов.
За семь минут до конца основного времени шведи забросили еще одну шайбу, окончательно похоронив все надежды латвийской команды.
Сборная Швеции в четвертьфинале встретится с США.
Олимпийский турнир латвийцы начали с поражения 1:5 от США, затем обыграли Германию 4:3, а в решающем матче за второе место в группе и более удобного соперника в первом раунде плей-офф уступили Дании со счетом 2:4. В итоге Латвия заняла последнее, четвертое место в группе и десятое в общей таблице, получив в соперники Швецию, занявшую седьмую позицию.
Шведы начали турнир с непростой победы 5:2 над Италией, затем проиграли Финляндии 1:4 и в заключительном матче одолели Словакию 5:3. В своей группе сборная Швеции заняла третье место.
В двух последних чемпионатах мира латвийцы уступали Швеции со счетом 2:7 и 0:6, однако в четвертьфинале чемпионата мира 2023 года в Риге одержали победу 3:1. На Олимпийских играх латвийская и шведская сборные встречались трижды, и во всех матчах победу одерживали шведы, в том числе в 2022 году, когда игра в группе завершилась со счетом 2:3.