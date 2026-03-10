Миллионы взрослых могут жить с аутизмом и не знать об этом - психолог назвала главные признаки
Ведущий британский психолог назвала характерные признаки аутизма у взрослых, которые часто остаются незамеченными или списываются на особенности характера.
Это произошло после недавнего исследования Лондонского королевского колледжа (King’s College London), которое показало, что девять из десяти взрослых с аутизмом могут жить без диагноза.
На фоне этих выводов клинический психолог доктор Лиза Уильямс назвала семь признаков, по которым аутизм может проявляться во взрослом возрасте.
Первый из них — жесткая приверженность распорядку. Такие люди часто придерживаются строгих привычек, потому что они дают ощущение безопасности. Однако любое нарушение привычного порядка может вызывать сильный стресс, сообщает The Independent.
Второй признак — трудности на работе. Это может проявляться в сложностях с частыми изменениями, в понимании неформальных правил офисной среды или в участии в групповых совещаниях.
По словам специалиста, на работе таким людям также бывает трудно улавливать тонкие социальные сигналы — например, значение зрительного контакта, светскую беседу, язык тела, тонкий юмор или границы личного пространства.
Она добавила, что такие люди часто думают иначе, чем нейротипичные люди, и склонны воспринимать сказанное буквально.
«Из-за этого человек может чувствовать себя не в своей тарелке в социальных ситуациях или нуждаться в дополнительном времени, чтобы осмыслить взаимодействие с другими — даже имея большой жизненный опыт», — объяснила доктор Уильямс.
Эти особенности могут влиять и на романтические отношения, особенно когда речь идет о выражении чувств или понимании флирта. По словам психолога, некоторые люди испытывают дискомфорт из-за физической близости и предпочитают жить одни, а не делить жилье с партнером.
Она отметила: «Часто они лучше всего чувствуют себя в отношениях с партнерами, которые понимают их потребности, открыто общаются и готовы подстраиваться под их способ взаимодействия».
Классические признаки аутизма — повышенная чувствительность к шуму, свету, текстурам и запахам — также могут проявляться у взрослых без диагноза. Особенно это заметно в шумной и людной обстановке или при ношении определенной одежды, которая может вызывать сенсорный дискомфорт.
Кроме того, таким людям бывает намного труднее переносить перемены, например переезд, начало новой работы или необходимость осваивать новые технологии.
Еще один возможный признак — очень глубокий интерес к определенной теме или хобби, который может выглядеть как увлечение всей жизни.
Однако, как пояснила специалист, если это занятие занимает почти все свободное время и человек говорит о нем навязчиво, это может указывать на то, что он находится где-то на аутистическом спектре.
При этом, по ее словам, многие люди с аутизмом могут успешно работать, если руководители создают подходящие условия — например, дают четкие инструкции или обеспечивают гибкий рабочий режим.
Эти заявления прозвучали спустя несколько дней после исследования, показавшего, что 90 процентов взрослых с аутизмом могут оставаться без диагноза.
Согласно данным британских ученых, изучивших медицинские записи в Великобритании, среди людей с аутизмом:
- 89,3 процента взрослых в возрасте 40–59 лет не имеют диагноза;
- 96,5 процента людей в возрасте 60–70 лет также остаются недиагностированными.
Для сравнения, среди людей младше 19 лет этот показатель составляет лишь 23,3 процента.
Эксперты считают эти результаты очень важными, поскольку многие взрослые с аутизмом могли не получить необходимую поддержку.
Аутизм не является болезнью — человек имеет его с рождения, хотя признаки могут быть замечены только в детстве или иногда значительно позже. Это состояние существует в виде спектра: некоторые люди живут полностью самостоятельной жизнью без дополнительной помощи, тогда как другим может требоваться постоянная поддержка.