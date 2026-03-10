Бостонский симфонический оркестр решил расстаться с Андрисом Нелсонсом - сам дирижер этого не ожидал
Бостонский симфонический оркестр не продлит контракт с латвийским дирижером Андрисом Нелсонсом. Об этом стало публично известно в пятницу, 6 марта.
Как говорится в заявлении Нелсонса, совет оркестра решил завершить его работу на посту музыкального руководителя в августе 2027 года — «стремясь к взаимно благоприятному завершению». Дирижер подчеркнул, что это решение стало для него неожиданным и нежелательным, однако он намерен продолжать работу с оркестром до окончания срока полномочий.
Андрис Нелсонс также отметил, что, по имеющейся у него информации, решение не связано с художественными стандартами, уровнем исполнения или результатами его работы в оркестре. В этой связи он обозначил свою главную задачу на ближайшие сезоны как сохранение стабильности оркестра и защита совместной музыкальной работы.
«Я остаюсь твердо предан вам и нашему общему делу», — говорится в обращении дирижера к коллегам. Он добавил, что намерен исполнять обязанности музыкального руководителя «с отдачей, честностью и заботой» и нацелен на успешный сезон 2026/2027.
В обращении Нелсонс отдельно поблагодарил музыкантов Бостонского симфонического оркестра за совместные годы работы, назвав этот период «одним из больших удовольствий и привилегий» в своей жизни. «Вы — сердце, душа и основа этого учреждения», — подчеркнул дирижер.
Одновременно музыканты Бостонского симфонического оркестра выступили в поддержку дирижера, распространив заявление в социальных сетях. «Мы, музыканты Бостонского симфонического оркестра, поддерживаем нашего любимого художественного руководителя Андриса Нелсонса. Мы решительно возражаем против решения правления оркестра прекратить контракт маэстро Нелсонса. Музыканты верят в видение будущего, которое предлагает Андрис», — говорится в сообщении.