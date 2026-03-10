Новая модель финансирования школ в Латвии поставила самоуправления перед болезненным выбором
Модель "Программа в школе" меняет способ, как государство выделяет финансирование на оплату труда педагогов. В полном объеме оно будет предоставляться школам, которые соответствуют разработанным Министерством образования и науки критериям.
Финансирование для тех школ, которые критериям соответствовать не будут, придется искать в бюджетах самоуправлений. В настоящее время это не придется делать лишь десяти самоуправлениям, тогда как остальным предстоит решить, что далее предпринять со своей сетью школ. Новый порядок по-прежнему вызывает множество возражений и у самоуправлений, и у госучреждений и профессиональных организаций. Предыдущий опыт показывает, что самоуправления иногда уступают давлению общества и откладывают на год-два реорганизацию школ, однако остановить спад демографической кривой не могут, и в итоге они все равно вынуждены менять статус школы или вовсе ее закрывать, пишет Diena.
Особенно это касается средних школ, для которых новые нормы не предусматривают отступлений от критериев численности учащихся: в крупных городах и административных центрах в 10-12-х классах должно быть 120 учеников, как и на этапах 1-3-х, 4-6-х и 7-9-х классов, а в остальных регионах - не мене 60 учеников на этапе средней школы и 30 - на остальных. Лишь для 30 школ предусмотрены сниженные требования. Часть самоуправлений не откладывали болезненные решения и шаг за шагом реорганизовывали свою сеть школ, а некоторые действовали радикально, например, Алуксненский край, который оставил в сельской местности две основные школы, а в городе - одну среднюю школу (государственную гимназию). Хотя жители громко протестовали, самоуправление своего решения не изменило.
В свою очередь в Екабпилсском крае долго тянули с решением, объясняя это тем, что "не стоит бежать впереди поезда". Тем не менее в этом году самоуправление было вынуждено провести масштабные сокращения, которые затронут и средние школы, и основные школы, и их филиалы, и дошкольные учреждения. Жители протестуют и собирают подписи на сайте Manabalss.lv, однако, скорее всего, им придется смириться с этим болезненным решением. Латвийскому союзу самоуправлений и Латвийскому профсоюзу работников образования и науки также не удалось добиться количественных послаблений, например, в отношении средних школ административных центров, чтобы снизить требования к числу учащихся со 120 до 90. Такой количественный показатель с учетом демографических тенденций и сокращения числа детей в регионах может оказаться непосильным для Ливаны, Айзкраукле, Балви и ряда других краевых центров.