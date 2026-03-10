Новая модель финансирования школ в Латвии поставила самоуправления перед болезненным выбором

В свою очередь в Екабпилсском крае долго тянули с решением, объясняя это тем, что "не стоит бежать впереди поезда". Тем не менее в этом году самоуправление было вынуждено провести масштабные сокращения, которые затронут и средние школы, и основные школы, и их филиалы, и дошкольные учреждения. Жители протестуют и собирают подписи на сайте Manabalss.lv, однако, скорее всего, им придется смириться с этим болезненным решением. Латвийскому союзу самоуправлений и Латвийскому профсоюзу работников образования и науки также не удалось добиться количественных послаблений, например, в отношении средних школ административных центров, чтобы снизить требования к числу учащихся со 120 до 90. Такой количественный показатель с учетом демографических тенденций и сокращения числа детей в регионах может оказаться непосильным для Ливаны, Айзкраукле, Балви и ряда других краевых центров.