В Валдемарпилсе два маленьких мальчика сами открыли дверь полиции: отец спал с 2,50 промилле
В минувшие выходные в Государственную полицию поступила информация о том, что в одном из домов в Талсинском крае мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, а в квартире вместе с ним — малолетние дети.
7 марта около 21.30 Государственная полиция получила сообщение от муниципальной полиции Талсинского края о том, что в Валдемарпилсе по одному из адресов в квартире находится нетрезвый мужчина и вместе с ним — его малолетние дети, при этом входная дверь заперта.
Прибыв на место, сотрудники Государственной полиции встретились с муниципальной полицией, которая уже попала в квартиру. Муниципальные полицейские пояснили, что изначально получили информацию о женщине в подъезде: она лежала на лестнице в состоянии алкогольного опьянения, у нее, возможно, начались судороги, поэтому на место вызвали Службу неотложной медицинской помощи. Выясняя обстоятельства, правоохранители установили, что в одной из квартир находится спутник этой женщины в состоянии алкогольного опьянения, а вместе с ним — ее несовершеннолетние дети.
После нескольких попыток достучаться до двери и окна полицейским удалось дозвониться до одного из находившихся в квартире малолетних детей — ребенок подошел к двери и открыл ее.
Войдя в квартиру, сотрудники Государственной полиции увидели двух малолетних мальчиков. Они рассказали, что поели и играли в телефоны. В дальней комнате на кровати крепко спал мужчина. Его разбудили и провели проверку на алкоголь — в выдохе было зафиксировано 2,50 промилле.
Мужчина сообщил, что не живет вместе с матерью детей и что у нее якобы отняты права на опеку, однако сам он не хочет потерять детей. Осмотрев жилье, полицейские зафиксировали беспорядок, разбросанные вещи, на столе стояли стаканы с характерным запахом алкоголя, а на кухне под раковиной нашли несколько пустых бутылок из-под алкоголя.
На место приехали дедушка и бабушка мальчиков. Они помогли детям одеться, собрать вещи и пообещали позаботиться о внуках. Информация о случившемся передана в сиротский суд и социальную службу.
В Государственной полиции в отношении отца начат административный процесс за присмотр за ребенком в состоянии алкогольного опьянения, которое могло ограничить его способность обеспечить безопасность детей и защитить их от возможных угроз жизни и здоровью.