В Валдемарпилсе два маленьких мальчика сами открыли дверь полиции: отец спал с 2,50 промилле

Прибыв на место, сотрудники Государственной полиции встретились с муниципальной полицией, которая уже попала в квартиру. Муниципальные полицейские пояснили, что изначально получили информацию о женщине в подъезде: она лежала на лестнице в состоянии алкогольного опьянения, у нее, возможно, начались судороги, поэтому на место вызвали Службу неотложной медицинской помощи. Выясняя обстоятельства, правоохранители установили, что в одной из квартир находится спутник этой женщины в состоянии алкогольного опьянения, а вместе с ним — ее несовершеннолетние дети.