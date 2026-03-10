Экономисты призвали Латвию не вводить потолок цен на топливо и указали на другой выход

Как указал Пургайлис, торговцы топливом не могут быть теми, кто должен компенсировать рост цен. Акцизный налог составляет 25% розничной цены дизельного топлива и 32% цены бензина. Также важную роль играет налог на добавленную стоимость, который составляет 17% от розничной цены топлива. Эти два компонента находятся под прямым контролем государства, и в них могут быть введены краткосрочные изменения, чтобы частично компенсировать резкий рост цен на топливо.