Экономисты призвали Латвию не вводить потолок цен на топливо и указали на другой выход
Латвии не нужен потолок цен на топливо — вместо этого государству стоит рассмотреть возможность временных изменений акцизного налога, считают банковские экономисты. По их мнению, прямое вмешательство в ценообразование на рынке топлива может принести больше вреда, чем пользы, тогда как налоговые инструменты дали бы более гибкий и управляемый эффект.
Главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис отмечает, что потолок цен на топливо может временно снизить давление на рынок, однако для Латвии гораздо более эффективным шагом стали бы гибкие корректировки акцизного налога.
По его словам, любое вмешательство государства в факторы свободного рынка, включая регулирование цен, обычно создает больше рисков и долгосрочных негативных последствий, чем краткосрочных выгод, поэтому такие меры в долгосрочной перспективе неэффективны.
Как указал Пургайлис, торговцы топливом не могут быть теми, кто должен компенсировать рост цен. Акцизный налог составляет 25% розничной цены дизельного топлива и 32% цены бензина. Также важную роль играет налог на добавленную стоимость, который составляет 17% от розничной цены топлива. Эти два компонента находятся под прямым контролем государства, и в них могут быть введены краткосрочные изменения, чтобы частично компенсировать резкий рост цен на топливо.
Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш также считает, что государству не стоит вводить потолок цен на топливо по нескольким причинам. Во-первых, государство не должно создавать впечатление, что оно при любых обстоятельствах сможет защитить общество от всех неприятных событий или неожиданностей.
"Соревнования по разбрасыванию денег во время пандемии должны остаться исключением. Сейчас необходимо справляться с последствиями роста госдолга, накопленного в период пандемии", - сказал экономист.
Во-вторых, краткосрочный рост цен на топливо, по словам Страутиньша, является "очень хорошей прививкой от инерции мышления". В настоящее время наблюдается большая обеспокоенность по поводу того, не получат ли торговцы топливом лишнюю прибыль на фоне колебания цен, однако сами потребители могут многократно снизить расходы на транспорт, перенимая новейшие транспортные технологии.
Как отметил экономист, цены на топливо выросли по сравнению с началом этого года, когда они были на самом низком уровне за несколько лет, однако относительно доходов они по-прежнему остаются на одном из исторически самых низких уровней.
Как сообщалось, в мире продолжается рост цен на нефть, и они уже достигли самого высокого уровня с 2022 года, при этом дорожает также газ.
В крупнейших сетях автозаправочных станций Латвии средняя цена дизельного топлива с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке выросла примерно на 20%, а цена 95-го бензина - на 5-7%.
Экономисты предупреждают, что потребители и предприятия во всем мире в течение нескольких недель или даже месяцев могут сталкиваться с ростом цен на топливо, даже если ситуация на Ближнем Востоке быстро разрешится, поскольку поставщикам нефти будет сложно быстро восстановить работу с учетом поврежденных заводов, нарушенной логистики и повышенных рисков транспортировки товаров.