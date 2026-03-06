Жителей Латвии предупредили о подорожании топлива: на АЗС прогнозируют плюс 10-12 центов за литр

Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере заявила, что на повышение цен влияют события на Ближнем Востоке. "По сравнению с пятницей среднее повышение цен на дизельное топливо в Латвии составляет около десяти центов. Если в пятницу оно стоило 1,54 евро, то вчера - 1,64, а сегодня еще немного больше. Ситуация меняется каждый день. Сейчас мы видим, что по сравнению с пятницей самый быстрый рост цен наблюдается в Эстонии, а затем в Латвии. Во вторник было немного по-другому. Это еще раз показывает, насколько непредсказуема и изменчива ситуация", - сказала Лигере.