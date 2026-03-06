Жителей Латвии предупредили о подорожании топлива: на АЗС прогнозируют плюс 10-12 центов за литр
С началом войны на Ближнем Востоке на мировых биржах растут цены на топливо, и последствия уже ощущаются в Латвии. Цены на топливо начали расти, и прогнозируется повышение на 10-12 центов за литр.
Пока неясно, когда будет урегулирован военный конфликт. Тем временем постепенно укрепляются государственные топливные резервы. Ответственный за государственные топливные резервы управляющий госактивами Possessor сообщает, что в настоящее время Латвия располагает более чем половиной необходимых запасов нефтепродуктов. Как рассказали компании по торговле топливом, в последние дни люди стали покупать топливо более интенсивно, пишет Lsm.lv.
"Люди, видимо, опасаясь дальнейшего роста цен, покупают более интенсивно и, возможно, даже создают запасы", - сказала председатель правления Kool Latvija Яна Логина.
В настоящее время первоочередной задачей является обеспечение поставок потребителям, поскольку спрос вырос. Что произойдет, если текущий уровень биржевых цен сохранится? "Тогда мы прогнозируем повышение цен на автозаправках на 10-12 центов за литр", - сказала Логина.
Сейчас те покупатели, которые приобретают топливо со скидкой, получают его по цене ниже себестоимости.
"Если котировки на бирже выросли примерно на 20% за один день, то это неизбежно повлияло на цены на топливо".
Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере заявила, что на повышение цен влияют события на Ближнем Востоке. "По сравнению с пятницей среднее повышение цен на дизельное топливо в Латвии составляет около десяти центов. Если в пятницу оно стоило 1,54 евро, то вчера - 1,64, а сегодня еще немного больше. Ситуация меняется каждый день. Сейчас мы видим, что по сравнению с пятницей самый быстрый рост цен наблюдается в Эстонии, а затем в Латвии. Во вторник было немного по-другому. Это еще раз показывает, насколько непредсказуема и изменчива ситуация", - сказала Лигере.