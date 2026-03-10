Стало известно о скрытой проблеме на рабочих местах в Балтии. Почему люди предпочитают молчать?
Хотя на рынке труда стран Балтии все чаще говорят о разнообразии и равных возможностях, на практике эта тема по-прежнему остается непростой. Многие сотрудники чувствуют себя комфортно в коллективе, где люди отличаются происхождением, взглядами или образом жизни, однако далеко не все готовы открыто обсуждать возможные проблемы.
В целом ситуация выглядит довольно позитивно: около 70% работников в странах Балтии говорят, что им комфортно работать в разнообразной команде. Но есть и другая сторона — примерно каждый пятый предпочитает не отвечать на вопросы о том, как он чувствует себя в такой среде. Эксперты считают, что именно это молчание может быть сигналом скрытых проблем. К таким выводам пришли исследователи рекрутинговой компании Alma Career, опросившие более 10 тысяч работников.
Латвия: треть замечает неравное отношение к работникам
В Латвия сотрудники оказались самыми открытыми среди стран Балтии. Почти половина — 47% — заявили, что чувствуют себя очень комфортно в разнообразной рабочей среде. В целом положительно оценивают такую атмосферу 74% работников.
Но одновременно именно в Латвии чаще всего говорят о проблемах: 32% работников признались, что за последний год замечали случаи неравного отношения к коллегам. Это самый высокий показатель среди трех стран.
Такая картина показывает двойственность: латвийские сотрудники легче принимают различия, но и внимательнее замечают несправедливость.
Эстония: работники предпочитают молчать
В Эстония большинство работников также чувствуют себя комфортно — таких около 70%. Однако именно здесь оказалось больше всего людей, которые предпочли не высказывать свое мнение — 22% респондентов.
Почти треть работников — 29% — сообщили, что за последний год видели ситуации, когда коллеги оказывались в менее благоприятном положении из-за того, что не принадлежали к определенной группе.
Эксперты считают, что на эстонском рынке труда конфликты не являются частым явлением, однако обсуждение чувствительных тем пока проходит довольно осторожно.
Литва: меньше конфликтов, но больше скепсиса
В Литва уровень замеченного неравенства оказался самым низким: о таких случаях сообщили 27% работников.
Но при этом именно здесь больше людей признались, что им некомфортно работать в коллективе с очень разными людьми — таких 13%. Для сравнения, в соседних странах этот показатель ниже.
Большинство литовских сотрудников — 68% — все же говорят, что чувствуют себя комфортно в разнообразной рабочей среде.
Почему молчание может быть проблемой
Эксперты обращают внимание: сами по себе хорошие показатели комфорта еще не означают, что в компании действительно существует инклюзивная культура. Если сотрудники не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы говорить о проблемах, они могут просто предпочесть молчать.
«Высокий уровень комфорта — это хорошая основа, но одной декларации о разнообразии недостаточно. Если люди не чувствуют себя в безопасности, говоря о неравенстве, организация может столкнуться со скрытым недовольством и даже потерей репутации», — отмечает руководитель по маркетингу и коммуникациям Alma Career Latvia Криста Розиня.
По ее словам, создание по-настоящему инклюзивной среды — это не только задача HR-отдела. В первую очередь за нее отвечает руководство компаний.
Особенно важно это сейчас, когда работодатели все активнее конкурируют за специалистов, а на рынок труда приходят новые поколения сотрудников, для которых атмосфера на работе играет большую роль.
Именно поэтому, считают эксперты, открытый разговор о проблемах на рабочем месте может стать не слабостью компании, а наоборот — ее преимуществом.