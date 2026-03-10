Стало известно о скрытой проблеме на рабочих местах в Балтии. Почему люди предпочитают молчать?

В целом ситуация выглядит довольно позитивно: около 70% работников в странах Балтии говорят, что им комфортно работать в разнообразной команде. Но есть и другая сторона — примерно каждый пятый предпочитает не отвечать на вопросы о том, как он чувствует себя в такой среде. Эксперты считают, что именно это молчание может быть сигналом скрытых проблем. К таким выводам пришли исследователи рекрутинговой компании Alma Career, опросившие более 10 тысяч работников.