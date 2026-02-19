Участникам Олимпийских игр раздали телефоны, а российских спортсменов ждал обидный сюрприз
Участникам зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо традиционно подарили смартфоны Samsung, однако российские спортсмены остались без подарков.
Российским спортсменам, участвующим в зимних Олимпийских играх, в отличие от остальных участников, не подарили смартфоны от компании Samsung. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разъяснение Международного олимпийского комитета (МОК).
Организаторы соревнований перед началом Игр в Милан и Кортина-д’Ампеццо объявили, что все участники получат смартфоны от Samsung — официального спонсора МОК, пишет "Медуза". Однако 17 февраля российский горнолыжник Никита Филиппов сообщил в Telegram, что он и другие российские спортсмены не получили обещанные устройства. По его словам, им выдали «только шампунь и зубную пасту».
Российский спортсмен показал свои «шикарные» подарки на Олимпиаде👋— ARSEN (@Ars7513) February 18, 2026
Игрушку одну и наборчик.
Всякие брелки, шампунчики, зубная паста, щётка.
А Самсунг не дали, который всем давали.
Нейтралы без телефонов, — подытоживает ски-альпинист Никита Филиппов. pic.twitter.com/su1AJqIspP
В МОК официально пояснили, что в соответствии с действующими правилами комитету запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран, где продажа такой продукции не разрешена. Ограничения связаны с санкционным режимом.
Дарение смартфонов Samsung участникам Олимпиады уже стало традицией. Нередко после завершения соревнований спортсмены продавали или дарили эти устройства, особенно если сами не пользовались техникой данного бренда. Обычно телефоны выпускаются в специальном олимпийском дизайне. В этом году южнокорейская компания планировала пойти еще дальше: изначально предполагалось, что на церемонии открытия спортсмены смогут снимать происходящее только на устройства бренда Samsung, а камеры других смартфонов должны были быть заклеены. Однако впоследствии организаторы не стали строго придерживаться этого правила, и часть участников все же смогла вести съемку на собственные телефоны.