Участникам Олимпийских игр раздали телефоны, а российских спортсменов ждал обидный сюрприз

Дарение смартфонов Samsung участникам Олимпиады уже стало традицией. Нередко после завершения соревнований спортсмены продавали или дарили эти устройства, особенно если сами не пользовались техникой данного бренда. Обычно телефоны выпускаются в специальном олимпийском дизайне. В этом году южнокорейская компания планировала пойти еще дальше: изначально предполагалось, что на церемонии открытия спортсмены смогут снимать происходящее только на устройства бренда Samsung, а камеры других смартфонов должны были быть заклеены. Однако впоследствии организаторы не стали строго придерживаться этого правила, и часть участников все же смогла вести съемку на собственные телефоны.