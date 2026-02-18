Табличку с названием Украины на церемонии открытия зимних Олимпийских игр несла... россиянка
Оказалось, что на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане сборную Украины представляла, неся табличку с названием страны, гражданка России. Об этом она сама позже рассказала в соцсетях, вызвав бурную реакцию в комментариях и среди официальных лиц.
Во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане российская волонтерка Анастасия Кучерова несла табличку сборной Украины и выступила с антивоенным заявлением. "Когда идешь рядом с этими людьми, понимаешь, что они имеют полное право ненавидеть любого русского. Тем не менее я думаю, важно сделать хотя бы небольшой шаг, чтобы показать им, что, возможно, не все люди думают одинаково", - прокомментировала она свое участие в церемонии открытия.
16 февраля Кучерова появилась возле Арки Мира в Милане с маникюром в цветах украинского флага. По ее словам, она надеется на скорейшее прекращение войны и хотела выразить солидарность с украинцами. "У украинцев нет возможности игнорировать войну, потому что это их реальность. Они продолжают жить, любить, заниматься спортом, но все это происходит на фоне разрушительных событий", — сказала она в интервью AP. Кучерова призналась, что во время приветствия украинской команды ей показалось, будто весь стадион признает их независимость, стремление к свободе и мужество.
Церемония открытия Олимпийских игр 2026
Масштабной церемонией открытия в четырех разных местах — в Милане, Кортине, Предаццо и Ливиньо — начались Зимние Олимпийские игры Милан-Кортина.
Церемония открытия проходила на стадионе Сан-Сиро. Кучерова, которая живет в Милане уже 14 лет и работает архитектором, сама вызвалась сопровождать украинскую делегацию. По информации AP, Россию она не посещала с 2018 года. Изначально распределение стран между волонтерами планировалось случайным, однако позже хореограф предложил выбрать предпочтительную команду. Уроженка РФ выбрала Украину.
Перед выходом на арену спортсмены поняли, что Кучерова русская, и обратились к ней по-русски. Она назвала это проявлением глубокой связи между двумя народами, которая, по ее мнению, могла бы сохраниться, если бы не война. "Я обернулась — не знала, что сказать, — но сказала, что весь стадион будет аплодировать им стоя", — вспоминает она. Когда зрители встретили команду овациями, девушка не смогла сдержать слез, скрывая их за темными очками — частью формы волонтеров.
Смешанная реакция и критика МИД Украины
Событие вызвало неоднозначную реакцию среди украинцев — от поддержки до резкой критики. Некоторые пользователи соцсетей восприняли ее слова как искренние, другие назвали поступок абсурдным. Часть комментаторов заявила, что любые действия россиян не могут восприниматься положительно в условиях войны.
It seems @iocmedia are not just morons, but outright sadists. https://t.co/ZrTDJXpfVk— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) February 17, 2026
С критикой выступил и спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. "Похоже, что МОК - не просто идиоты, а настоящие садисты", - написал Тихий в соцсети Х.