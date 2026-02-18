Табличку с названием Украины на церемонии открытия зимних Олимпийских игр несла... россиянка

16 февраля Кучерова появилась возле Арки Мира в Милане с маникюром в цветах украинского флага. По ее словам, она надеется на скорейшее прекращение войны и хотела выразить солидарность с украинцами. "У украинцев нет возможности игнорировать войну, потому что это их реальность. Они продолжают жить, любить, заниматься спортом, но все это происходит на фоне разрушительных событий", — сказала она в интервью AP. Кучерова призналась, что во время приветствия украинской команды ей показалось, будто весь стадион признает их независимость, стремление к свободе и мужество.