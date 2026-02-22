Хоккеисты сборной США выиграли Олимпийские игры, одолев в финале Канаду
Джек Хьюз, забросив победную шайбу в овертайме финала олимпийского турнира, принес сборной США по хоккею золотые медали. В финале в Милане сборная США в дополнительное время обыграла Канаду со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
Сборная США стала олимпийским чемпионом в третий раз, ранее добившись этого в 1960 и 1980 годах. 46 лет назад победу одержала команда, в составе которой в основном выступали любители.
Через шесть минут после начала матча счет открыл американский хоккеист Мэтт Болди после передач Остона Мэттьюса и Куинна Хьюза. За полторы минуты до конца второго периода Кэйл Макар сравнял счет после передачи Девона Тэйвза.
За шесть с половиной минут до конца игры канадский хоккеист Сэм Беннетт получил удаление 2+2 минуты за игру высоко поднятой клюшкой. После окончания этого удаления двухминутный штраф получил Джек Хьюз, однако сборной США не удалось реализовать большинство, и основное время завершилось вничью.
В основное время американцы нанесли 26 бросков по воротам, которые защищал Джордан Биннингтон, тогда как канадцы 41 раз атаковали ворота Коннора Хеллебайка.
В начале овертайма Биннингтон спас канадцев от поражения, однако спустя 100 секунд Джек Хьюз сумел его переиграть.
В финале олимпийского турнира на лед не вышел капитан сборной Канады Сидни Кросби, который получил травму в четвертьфинале против сборной Чехии.
В субботу в матче за третье место Финляндия обыграла Словакию со счетом 6:1 (1:0, 1:1, 4:0).
Четыре года назад ни одна из североамериканских сборных не дошла до полуфиналов, при этом в турнире Олимпиады в Пекине не участвовали игроки Национальной хоккейной лиги. Из этой четверки в полуфиналы тогда вышли и завоевали золото и бронзу соответственно Финляндия и Словакия.
Ранее сборная США дважды становилась олимпийским чемпионом — на зимних Играх 1960 и 1980 годов. Восемь раз американцы выигрывали серебро, а на Олимпиаде 1936 года завоевали бронзовые медали.
Сборная Канады по хоккею становилась олимпийским чемпионом девять раз. В последний раз канадцы выиграли золото в 2014 году. Также на Олимпийских играх они завоевали четыре серебряные и три бронзовые медали.
Финальный матч хоккейного турнира стал последним соревнованием Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо.